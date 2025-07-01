Me interesa

Time

TIME100 AI 2025

Conoce a los innovadores, líderes y visionarios que están redefiniendo el futuro con avances revolucionarios en inteligencia artificial. El cofundador y director general de Cloudflare, Matthew Prince, figura en el primer puesto de la lista de TIME.

Ver cobertura
Imagen destacada de prensa

Presentado en

The New York Times - Logo
Forbes - Logo
NBC - Logo
WSJ - Logotipo
CNET - Logo
Wired - Logo
The New York Times - Logo
Forbes - Logo
NBC - Logo
WSJ - Logotipo
CNET - Logo
Wired - Logo

Noticias recientes

CNBC Mad Money

Jim Cramer de CNBC se reúne con Matthew Prince, director ejecutivo y cofundador de Cloudflare

4 de agosto de 2025

Ver cobertura

Investor’s Business Daily

Cómo el CEO de Cloudflare, Prince, transformó la empresa en la "navaja suiza" de Internet

17 de julio de 2025

Ver cobertura

The New York Times

Cloudflare presenta el bloqueo predeterminado de los recopiladores de datos de IA

1 de julio de 2025

Ver cobertura
Ver noticias recientes

Comunicados de prensa

Comunicado de prensa

Cloudflare y UNICEF se asocian con Giga para acelerar la conectividad en las escuelas en todo el mundo

26 de septiembre de 2025

Ver comunicado

Comunicado de prensa

Cloudflare presenta NET Dollar para respaldar un nuevo modelo de negocio para la Internet impulsada por IA

23 de septiembre de 2025

Ver comunicado

Comunicado de prensa

Cloudflare ofrece a los creadores de contenido una nueva herramienta para controlar el uso de su contenido

24 de septiembre de 2025

Ver comunicado
Ver comunicados de prensa

Premios de la industria y la prensa

Portada de las 100 empresas más influyentes de 2025 de la revista Time

TIME100 AI

Líderes de TIME100 AI 2025

2025

Ver premio
Las 20 empresas de ciberseguridad de IA más destacadas

CRN AI 100

Las 20 empresas de ciberseguridad de IA más destacadas

2025

Ver premio
Portada de las mejores empresas medianas de EE. UU. de la revista Time 2025

TIME100

Las 100 empresas más influyentes de TIME

2025

Ver premio
Portada de la revista Forbes 2025 Las mejores empresas medianas de EE. UU.

Forbes

Empresas medianas mejor valoradas por Forbes

2025

Ver premio
Ver premios

Recursos adicionales

icono de sobre
Contacto

Daniella Vallurupalli
Directora de Comunicaciones Globales

press@cloudflare.com
+1 650-741-3104

icono de descarga
Cloudflare Radar

Tendencias e información actualizada sobre Internet

Visitar Radar
icono de datos
Relaciones con inversores

Para obtener la información más reciente para inversores

Visitar relaciones con inversores
Blog - Miniatura
Blog

Para conocer las últimas noticias de Cloudflare

Ver blogs