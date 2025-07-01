Time
TIME100 AI 2025
Conoce a los innovadores, líderes y visionarios que están redefiniendo el futuro con avances revolucionarios en inteligencia artificial. El cofundador y director general de Cloudflare, Matthew Prince, figura en el primer puesto de la lista de TIME.
Presentado en
Noticias recientes
CNBC Mad Money
Jim Cramer de CNBC se reúne con Matthew Prince, director ejecutivo y cofundador de Cloudflare
4 de agosto de 2025
Investor’s Business Daily
Cómo el CEO de Cloudflare, Prince, transformó la empresa en la "navaja suiza" de Internet
17 de julio de 2025
The New York Times
Cloudflare presenta el bloqueo predeterminado de los recopiladores de datos de IA
1 de julio de 2025
Comunicados de prensa
Comunicado de prensa
Cloudflare y UNICEF se asocian con Giga para acelerar la conectividad en las escuelas en todo el mundo
26 de septiembre de 2025
Comunicado de prensa
Cloudflare presenta NET Dollar para respaldar un nuevo modelo de negocio para la Internet impulsada por IA
23 de septiembre de 2025
Comunicado de prensa
Cloudflare ofrece a los creadores de contenido una nueva herramienta para controlar el uso de su contenido
24 de septiembre de 2025
Premios de la industria y la prensa
Recursos adicionales
Contacto
Daniella Vallurupalli
Directora de Comunicaciones Globales
press@cloudflare.com
+1 650-741-3104
Relaciones con inversores
Para obtener la información más reciente para inversores