Les 100 personnalités TIME de l'IA en 2025
Découvrez les innovateurs, les dirigeants et les penseurs qui refaçonnent notre monde par l'intermédiaire de leurs avancées révolutionnaires dans le domaine de l'intelligence artificielle. Matthew Prince, le cofondateur et CEO de Cloudflare, figure en première place sur la liste dressée par TIME.
Concepts abordés : distribution
CNBC Mad Money
Jim Cramer de CNBC s'entretient avec Matthew Prince, le cofondateur et CEO de Cloudflare
4 août 2025
Investors Business Daily
Comment le CEO de Cloudflare, Matthew Prince, a fait de l'entreprise le « couteau suisse » d'Internet
17 juillet 2025
The New York Times
Cloudflare lance le blocage par défaut des robots d'extraction de données utilisés par l'IA
1 juillet 2025
Communiqué de presse
Cloudflare et le programme Giga de l'UNICEF s'associent pour accélérer la connectivité des écoles dans le monde entier
26 septembre 2025
Communiqué de presse
Cloudflare lance le NET Dollar afin de soutenir un nouveau modèle économique pour l'Internet piloté par IA
25 septembre 2025
Communiqué de presse
Cloudflare propose un nouvel outil aux créateurs afin de leur permettre de contrôler l'utilisation de leur contenu
24 septembre 2025
TIME100 AI
Classement TIME des 100 premiers dirigeants du secteur de l'IA en 2025
2025
