Time

Les 100 personnalités TIME de l'IA en 2025

Découvrez les innovateurs, les dirigeants et les penseurs qui refaçonnent notre monde par l'intermédiaire de leurs avancées révolutionnaires dans le domaine de l'intelligence artificielle. Matthew Prince, le cofondateur et CEO de Cloudflare, figure en première place sur la liste dressée par TIME.

Concepts abordés : distribution

The New York Times — Logo
Forbes — Logo
NBC — Logo
WSJ — Logo
CNET — Logo
Wired — Logo
Actualités récentes

CNBC Mad Money

Jim Cramer de CNBC s'entretient avec Matthew Prince, le cofondateur et CEO de Cloudflare

4 août 2025

Investors Business Daily

Comment le CEO de Cloudflare, Matthew Prince, a fait de l'entreprise le « couteau suisse » d'Internet

17 juillet 2025

The New York Times

Cloudflare lance le blocage par défaut des robots d'extraction de données utilisés par l'IA

1 juillet 2025

Communiqués de presse

Communiqué de presse

Cloudflare et le programme Giga de l'UNICEF s'associent pour accélérer la connectivité des écoles dans le monde entier

26 septembre 2025

Communiqué de presse

Cloudflare lance le NET Dollar afin de soutenir un nouveau modèle économique pour l'Internet piloté par IA

25 septembre 2025

Communiqué de presse

Cloudflare propose un nouvel outil aux créateurs afin de leur permettre de contrôler l'utilisation de leur contenu

24 septembre 2025

Récompenses décernées par le secteur et la presse

Couverture du TIME Magazine consacré aux 100 entreprises les plus influentes en 2025

TIME100 AI

Classement TIME des 100 premiers dirigeants du secteur de l'IA en 2025

2025

Les 20 entreprises de cybersécurité IA les plus en vogue

CRN AI 100

Les 20 entreprises de cybersécurité IA les plus en vogue

2025

Couverture du TIME Magazine consacré aux meilleures entreprises intermédiaires américaines de 2025

TIME100

Classement TIME des 100 entreprises les plus influentes

2025

Couverture du magazine Forbes consacré aux meilleures entreprises intermédiaires américaines de 2025

Forbes

Classement Forbes 2025 des meilleurs employeurs de taille moyenne

2025

Ressources complémentaires

Contactez-nous

Daniella Vallurupalli
Head of Global Communications

press@cloudflare.com
+1 650-741-3104

Cloudflare Radar

Tendances et informations à jour concernant Internet

Relations avec les investisseurs

Pour les informations les plus récentes concernant les investisseurs

Blog

Pour vous tenir informé des toutes dernières actualités de Cloudflare

