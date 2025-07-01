Time
Lista TIME: 100 liderów w zakresie SI za 2025 r.
Poznaj innowatorów, liderów i myślicieli, którzy zmieniają nasz świat dzięki przełomowym postępom w dziedzinie sztucznej inteligencji. Matthew Prince, współzałożyciel i dyrektor generalny firmy Cloudflare, został wymieniony jako numer 1 na liście magazynu TIME.
Najnowsze wiadomości
CNBC Mad Money
Jim Cramer z CNBC rozmawia z Matthew Prince'em, dyrektorem generalnym i współzałożycielem Cloudflare
4 sierpnia 2025
Investor’s Business Daily
Jak dyrektor generalny Cloudflare, Prince, przekształcił firmę w „szwajcarski scyzoryk” Internetu
17 lipca 2025
The New York Times
Cloudflare wprowadza domyślne blokowanie pozyskiwania danych przez boty SI
1 lipca 2025 r.
Komunikaty prasowe
Komunikat prasowy
Cloudflare i Giga (inicjatywa UNICEF) łączą siły, aby przyspieszyć podłączanie szkół do Internetu na całym świecie
24 września 2025 r.
Komunikat prasowy
Cloudflare wprowadza NET Dollar, aby wspierać nowy model biznesowy dla Internetu napędzanego sztuczną inteligencją
24 wrze 2025 r.
Komunikat prasowy
Cloudflare daje twórcom nowe narzędzie do kontrolowania wykorzystania ich treści
24 wrze 2025 r.
Nagrody branżowe i medialne
TIME100 AI
100 liderów w dziedzinie SI w 2025 r. wg magazynu TIME
2025
CRN AI 100
20 firm, których wdrożenia SI w rozwiązaniach cyberbezpieczeństwa robią największe wrażenie
2025
Forbes
Najlepsi pracodawcy wśród średnich firm w 2025 r. wg Forbesa
2025