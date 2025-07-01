Zarejestruj się

Lista TIME: 100 liderów w zakresie SI za 2025 r.

Poznaj innowatorów, liderów i myślicieli, którzy zmieniają nasz świat dzięki przełomowym postępom w dziedzinie sztucznej inteligencji. Matthew Prince, współzałożyciel i dyrektor generalny firmy Cloudflare, został wymieniony jako numer 1 na liście magazynu TIME.

The New York Times — logo
Forbes — logo
NBC — logo
WSJ — logo
CNET — Logo
Wired — logo
Najnowsze wiadomości

CNBC Mad Money

Jim Cramer z CNBC rozmawia z Matthew Prince'em, dyrektorem generalnym i współzałożycielem Cloudflare

4 sierpnia 2025

Investor’s Business Daily

Jak dyrektor generalny Cloudflare, Prince, przekształcił firmę w „szwajcarski scyzoryk” Internetu

17 lipca 2025

The New York Times

Cloudflare wprowadza domyślne blokowanie pozyskiwania danych przez boty SI

1 lipca 2025 r.

Komunikaty prasowe

Komunikat prasowy

Cloudflare i Giga (inicjatywa UNICEF) łączą siły, aby przyspieszyć podłączanie szkół do Internetu na całym świecie

24 września 2025 r.

Komunikat prasowy

Cloudflare wprowadza NET Dollar, aby wspierać nowy model biznesowy dla Internetu napędzanego sztuczną inteligencją

24 wrze 2025 r.

Komunikat prasowy

Cloudflare daje twórcom nowe narzędzie do kontrolowania wykorzystania ich treści

24 wrze 2025 r.

Nagrody branżowe i medialne

Okładka magazynu Time 100 z rankingiem najbardziej wpływowych firm za 2025 rok

TIME100 AI

100 liderów w dziedzinie SI w 2025 r. wg magazynu TIME

2025

20 firm, których wdrożenia SI w rozwiązaniach cyberbezpieczeństwa robią największe wrażenie

CRN AI 100

20 firm, których wdrożenia SI w rozwiązaniach cyberbezpieczeństwa robią największe wrażenie

2025

Okładka czasopisma Time z rankingiem najlepszych firm średniej wielkości w Ameryce

TIME100

100 najbardziej wpływowych firm wg magazynu TIME

2025

Okładka magazynu Forbes z rankingiem najlepszych amerykańskich firm średniej wielkości za 2025 r.

Forbes

Najlepsi pracodawcy wśród średnich firm w 2025 r. wg Forbesa

2025

Dodatkowe zasoby

Kontakt

Daniella Vallurupalli
Dyrektor ds. komunikacji globalnej

press@cloudflare.com
+1 650-741-3104

Cloudflare Radar

Najnowsze trendy i analizy dotyczące Internetu

Relacje z inwestorami

Najnowsze informacje dla inwestorów

Blog

Bądź na bieżąco z aktualnościami Cloudflare

