Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) to wiodąca firma z segmentu usług connectivity cloud, której misją jest pomoc w tworzeniu lepszego Internetu. Umożliwia organizacjom zwiększanie szybkości pracy i bezpieczeństwa pracowników, aplikacji oraz sieci w dowolnym miejscu, przy jednoczesnym uproszczeniu systemów i obniżeniu kosztów. Cloudflare connectivity cloud zapewnia jednolitą platformę natywnych produktów chmurowych i narzędzi programistycznych o najbardziej rozbudowanych funkcjach, dzięki czemu każda organizacja może uzyskać kontrolę potrzebną do pracy, tworzenia nowych rozwiązań i dynamicznego rozwoju działalności.

Dzięki jednej z największych i najlepiej połączonych sieci na świecie Cloudflare codziennie chroni swoich klientów przed miliardami zagrożeń i ataków online. Firmie zaufały miliony organizacji — od największych marek przez przedsiębiorców i małe firmy po organizacje non-profit, grupy humanitarne i jednostki rządowe