O firmie Cloudflare
Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) to wiodąca firma z segmentu usług connectivity cloud, której misją jest pomoc w tworzeniu lepszego Internetu. Umożliwia organizacjom zwiększanie szybkości pracy i bezpieczeństwa pracowników, aplikacji oraz sieci w dowolnym miejscu, przy jednoczesnym uproszczeniu systemów i obniżeniu kosztów. Cloudflare connectivity cloud zapewnia jednolitą platformę natywnych produktów chmurowych i narzędzi programistycznych o najbardziej rozbudowanych funkcjach, dzięki czemu każda organizacja może uzyskać kontrolę potrzebną do pracy, tworzenia nowych rozwiązań i dynamicznego rozwoju działalności.
Dzięki jednej z największych i najlepiej połączonych sieci na świecie Cloudflare codziennie chroni swoich klientów przed miliardami zagrożeń i ataków online. Firmie zaufały miliony organizacji — od największych marek przez przedsiębiorców i małe firmy po organizacje non-profit, grupy humanitarne i jednostki rządowe
20%
wszystkich witryn internetowych jest chronionych przez Cloudflare
Ponad 330
miast w ponad 125 krajach tworzy sieć Cloudflare
36%
firm z listy Fortune 500 są klientami Cloudflare
Od 2010
Cloudflare prowadzi działalność
4600
pracowników
17
biur na całym świecie
Zarząd
Matthew Prince
Współzałożyciel i dyrektor generalny
Michelle Zatlyn
Współzałożycielka i prezeska
Thomas Seifert
Dyrektor ds. finansowych
Doug Kramer
Dyrektor ds. prawnych
Grant Bourzikas
Dyrektor ds. bezpieczeństwa
Dane Knecht
Dyrektor ds. technicznych
Stephanie Cohen
Dyrektor ds. strategii
Alissa Starzak
Zastępca dyrektora ds. prawnych (CLO), globalna dyrektor ds. polityk
CJ Desai
Prezes ds. produktów i inżynierii