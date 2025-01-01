Zarejestruj się

O firmie Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) to wiodąca firma z segmentu usług connectivity cloud, której misją jest pomoc w tworzeniu lepszego Internetu. Umożliwia organizacjom zwiększanie szybkości pracy i bezpieczeństwa pracowników, aplikacji oraz sieci w dowolnym miejscu, przy jednoczesnym uproszczeniu systemów i obniżeniu kosztów. Cloudflare connectivity cloud zapewnia jednolitą platformę natywnych produktów chmurowych i narzędzi programistycznych o najbardziej rozbudowanych funkcjach, dzięki czemu każda organizacja może uzyskać kontrolę potrzebną do pracy, tworzenia nowych rozwiązań i dynamicznego rozwoju działalności.

Dzięki jednej z największych i najlepiej połączonych sieci na świecie Cloudflare codziennie chroni swoich klientów przed miliardami zagrożeń i ataków online. Firmie zaufały miliony organizacji — od największych marek przez przedsiębiorców i małe firmy po organizacje non-profit, grupy humanitarne i jednostki rządowe

20%

wszystkich witryn internetowych jest chronionych przez Cloudflare

Ponad 330

miast w ponad 125 krajach tworzy sieć Cloudflare

36%

firm z listy Fortune 500 są klientami Cloudflare

Od 2010

Cloudflare prowadzi działalność

4600

pracowników

17

biur na całym świecie

Zarząd

Matthew Prince - miniatura obrazu
Matthew Prince

Współzałożyciel i dyrektor generalny

Wyświetl notkę biograficzną
Matthew Prince - miniatura obrazu

Matthew Prince

Współzałożyciel i dyrektor generalny

Matthew Prince jest współzałożycielem i dyrektorem generalnym Cloudflare. Misją Cloudflare jest budowanie lepszego Internetu. Obecnie firma zarządza jedną z największych sieci na świecie, obejmującą ponad 330 miast w ponad 125 krajach. Matthew Prince zdobył tytuł Pioniera technologii Światowego Forum Ekonomicznego, jest członkiem organizacji Council on Foreign Relations i laureatem nagrody Tech Fellow Award 2011.

Uzyskał stopień MBA w Harvard Business School, gdzie był uczestnikiem programu George F. Baker Scholar, oraz otrzymał nagrodę Dubilier Prize for Entrepreneurship. Jest członkiem Izby Adwokackiej stanu Illinois i uzyskał tytuł doktora prawa na Uniwersytecie w Chicago oraz licencjaty z literatury angielskiej i informatyki w Trinity College. Jest także współtwórcą projektu Honey Pot, największej społeczności webmasterów monitorujących oszustwa i nadużycia w sieci.
Michelle Zatlyn — zdjęcie portretowe
Michelle Zatlyn

Współzałożycielka i prezeska

Wyświetl notkę biograficzną
Miniatura zdjęcia Michelle Zatlyn

Michelle Zatlyn

Współzałożycielka i prezeska

Michelle Zatlyn jest współzałożycielką i prezeską Cloudflare (NYSE: NET), wiodącej firmy dostarczającej platformę connectivity cloud, której misją jest pomoc w budowaniu lepszego Internetu. Obecnie jest członkiem zarządu Atlassian i Fundacji Młodych Globalnych Liderów Światowego Forum Ekonomicznego.

Przed współzałożeniem firmy Cloudflare Michelle Zatlyn zajmowała różne stanowiska w firmach Google i Toshiba oraz założyła dwa udane start-upy. Michelle Zatlyn została uwzględniona na liście 40 Under 40 magazynu Fortune, zdobyła tytuł „Changemaker 2024” przyznawany przez CNBC oraz tytuł „Top Female Founder 2024” przyznawany przez magazyn Inc. Ukończyła z wyróżnieniem studia licencjackie na Uniwersytecie McGill oraz studia MBA w Harvard Business School, gdzie otrzymała nagrodę Dubilier Prize for Entrepreneurship.
Thomas Seifert — zdjęcie portretowe
Thomas Seifert

Dyrektor ds. finansowych

Wyświetl notkę biograficzną
Miniatura zdjęcia Thomasa Seiferta
Thomas Seifert

Dyrektor ds. finansowych

Thomas Seifert jest naszym dyrektorem finansowym od czerwca 2017 roku. Przed dołączeniem do nas od marca 2014 r. do listopada 2016 r. zajmował stanowisko wiceprezesa wykonawczego i dyrektora ds. finansowych w Symantec Corporation, firmie dostarczającej oprogramowanie i usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa, a od grudnia 2016 r. do marca 2017 r. pełnił rolę doradczą w firmie Symantec. Od grudnia 2012 r. do marca 2014 r. Thomas Seifert był wiceprezesem wykonawczym i dyrektorem ds. finansowych w Brightstar Corp., firmie zajmującej się dystrybucją i usługami bezprzewodowymi. Od października 2009 r. do września 2012 r. zajmował stanowisko starszego wiceprezesa i dyrektora ds. finansowych w firmie Advanced Micro Devices Inc., produkującej półprzewodniki, gdzie dodatkowo pełnił obowiązki tymczasowego dyrektora generalnego od stycznia 2011 r. do sierpnia 2011 r. Obecnie Thomas Seifert jest członkiem rady dyrektorów firmy First Derivatives plc, zajmującej się ultrawydajnym oprogramowaniem analitycznym. Wcześniej zasiadał w radzie dyrektorów CompuGroup Medical SE, dostawcy usług z zakresu e-zdrowia, oraz IPG Photonics Corporation, producenta laserów światłowodowych. Thomas Seifert posiada tytuł licencjata w dziedzinie administracji biznesowej oraz tytuł MBA z Uniwersytetu Friedricha Alexandra, a także tytuł magistra matematyki i ekonomii z Uniwersytetu Stanowego Wayne.
Doug Kramer — zdjęcie portretowe
Doug Kramer

Dyrektor ds. prawnych

Wyświetl notkę biograficzną
Miniatura zdjęcia Douga Kramera
Doug Kramer

Dyrektor ds. prawnych

Doug Kramer, dyrektor ds. prawnych, dołączył do Cloudflare, Inc. w sierpniu 2016 roku. Jest odpowiedzialny za zarządzanie zespołami ds. prawnych, polityk oraz zaufania i bezpieczeństwa w firmie. Przed dołączeniem do Cloudflare Doug zajmował kilka wysokich stanowisk w administracji prezydenta Baracka Obamy, w tym sekretarza personelu i zastępcy asystenta prezydenta, zastępcy radcy prawnego Białego Domu, zastępcy administratora w Agencji ds. Małych Przedsiębiorstw i głównego radcy prawnego agencji USAID.

Na początku swojej kariery pracował jako prawnik w kancelarii Covington w Waszyngtonie oraz Polsinelli w Kansas City. Doug jest dożywotnim członkiem Council on Foreign Relations, absolwentem Georgetown University i University of Chicago Law School.
Grant Bourzikas — zdjęcie portretowe
Grant Bourzikas

Dyrektor ds. bezpieczeństwa

Wyświetl notkę biograficzną
Miniatura zdjęcia Granta B.

Grant Bourzikas

Dyrektor ds. bezpieczeństwa

Grant Bourzikas dołączył do Cloudflare w 2023 roku jako starszy wiceprezes (SVP) i dyrektor ds. bezpieczeństwa. Jest kluczowym ogniwem w maszynie, która pomaga budować lepszy Internet, a jego celem jest ochrona Cloudflare przed wyrafinowanymi zagrożeniami i wspieranie innowacji, które pozwalają firmie wyprzedzać nowe zagrożenia w obecnym krajobrazie cyberbezpieczeństwa.

Grant Bourzikas był dyrektorem ds. bezpieczeństwo w pięciu firmach, ma ponad 20-letnie doświadczenie w sektorze prywatnym, w tym w firmie z listy Fortune 500 zajmującej się krytyczną infrastrukturą, organizacji z branży usług finansowych oraz firmie z branży gier. Ostatnio pełnił funkcję dyrektora ds. bezpieczeństwa w Silicon Valley Bank, odpowiadając za opracowywanie i wdrażanie programu bezpieczeństwa informacji oraz nadzorowanie polityk bezpieczeństwa w całym przedsiębiorstwie. Grant posiada tytuł licencjata z zakresu rachunkowości oraz magistra w dziedzinie analizy danych i sztucznej inteligencji uzyskany na Southern Methodist University.
Dane Knecht — zdjęcie portretowe
Dane Knecht

Dyrektor ds. technicznych

Wyświetl notkę biograficzną
Dane Knecht miniaturka

Dane Knecht

Dyrektor ds. technicznych

Dane Knecht jest dyrektorem ds. technologii w Cloudflare, czołowej firmie dostarczającej platformę connectivity cloud. Knecht jest odpowiedzialny za wdrażanie najbardziej śmiałych i innowacyjnych pomysłów firmy, które będą miały kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju i strategii Cloudflare. W ciągu ostatnich 13 lat w Cloudflare kierował rozwojem, wdrażaniem i skalowaniem produktów, takich jak Cloudflare Zero Trust, platforma Cloudflare Developer Platform, a ostatnio także platforma wnioskowania SI i agentów AI. Knecht dołączył do Cloudflare, gdy firma zatrudniała mniej niż 30 osób. Przed podjęciem pracy w Cloudflare Knecht założył firmę e-commerce oferującą rozwiązania SaaS, którą później przejęto, i pełnił funkcje kierownicze ds. produktów w firmach MessageOne i Dell. Ukończył studia na Uniwersytecie Columbia, mieszka w Austin w Teksasie.
Stephanie Cohen — zdjęcie portretowe
Stephanie Cohen

Dyrektor ds. strategii

Wyświetl notkę biograficzną
Stephanie Cohen

Stephanie Cohen

Dyrektor ds. strategii

Stephanie Cohen dołączyła do Cloudflare w 2024 roku jako pierwsza w historii firmy dyrektor ds. strategii. Do firmy wnosi bogate doświadczenie jako dyrektor ds. operacyjnych, w tym ponaddwudziestoletnie doświadczenie w Goldman Sachs, gdzie doradzała kierownictwu i zarządom najważniejszych firm i instytucji na świecie. Oprócz pracy w bankowości inwestycyjnej była dyrektorem ds. strategii w Goldman Sachs, prowadziła dwa globalne segmenty o wartości wielu miliardów dolarów i była członkiem ich komitetu zarządzającego.  W Cloudflare Stephanie kieruje działaniami firmy na rzecz poszerzenia zakresu i głębokości jej obecności w zarządach i na poziomie C-suite na drodze do osiągnięcia przychodów w wysokości co najmniej 5 miliardów dolarów. Stephanie uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie finansów na Uniwersytecie Illinois.
Alissa Starzak – zdjęcie portretowe
Alissa Starzak

Zastępca dyrektora ds. prawnych (CLO), globalna dyrektor ds. polityk

Wyświetl notkę biograficzną
Alissa Starzak - miniaturka

Alissa Starzak

Zastępca dyrektora ds. prawnych (CLO), globalna dyrektor ds. polityk

Alissa Starzak jest wiceprezeską, zastępczynią dyrektora ds. prawnych oraz globalną szefową ds. polityki publicznej w Cloudflare, firmie zajmującej się łącznością chmurową, która pomaga organizacjom przyspieszać działanie i zwiększać bezpieczeństwo ich aplikacji oraz sieci, jednocześnie blokując miliardy zagrożeń dziennie. Przed dołączeniem do Cloudflare pełniła różne funkcje związane z bezpieczeństwem narodowym w rządzie Stanów Zjednoczonych, w szczególności jako zatwierdzona przez Senat 21. Radca Prawny Departamentu Armii. Jej wyróżniająca się kariera obejmuje również kierownicze stanowiska w gałęzi wykonawczej i Senacie, prywatną praktykę w Waszyngtonie, D.C., oraz federalną aplikację sądową u Hon. E. Grady Jolly z Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych dla Piątego Okręgu. Starzak jest absolwentem Amherst College i University of Chicago Law School.
CJ Desai — zdjęcie portretowe
CJ Desai

Prezes ds. produktów i inżynierii

Wyświetl notkę biograficzną
Miniatura CJ Desai

Chirantan (CJ) Desai

Prezes ds. produktów i inżynierii

CJ Desai jest prezesem ds. produktu i inżynierii w Cloudflare. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie obejmujące innowacje produktowe, strategie wejścia na rynek oraz efektywność operacyjną, które są kluczowe w budowaniu wysokowydajnych zespołów i napędzaniu trwałego wzrostu biznesu na dużą skalę. Niedawno CJ Desai pełnił funkcję prezesa i dyrektora ds. operacyjnych w ServiceNow. Desai nadzorował produkty, platformę, projektowanie, inżynierię, wsparcie klienta, operacje infrastruktury chmurowej oraz Customer Success w ServiceNow. Przed dołączeniem do ServiceNow, Desai był prezesem działu technologii wschodzących w firmie EMC, gdzie miał pełną odpowiedzialność za P&L dla produktów technologii wschodzących, koncentrując się na wprowadzaniu i rozwijaniu nowych linii produktów. Desai przez 9 lat zarządzał różnymi liniami produktów w firmie Symantec, w tym Endpoint Security, Email & Web Security, Server Security i Mobile Security. Desai rozpoczął swoją karierę w Oracle Corp i był kluczowym członkiem zespołu, który uruchomił pierwszą usługę w chmurze Oracle.

