Sukcesy wiralowej strategii marketingowej Pacsun postawiły tę firmę przed poważnym dylematem. Organizowanym przez nią wydarzeniom dotyczącym sprzedaży online nie mogły oprzeć się zarówno zautomatyzowane boty i internetowi spekulanci, jak i faktyczni klienci. Częste ataki na jej witrynę internetową oraz wprowadzane do obrotu zapasy limitowanych kolekcji sprawiły, że zespoły ds. IT i bezpieczeństwa miały trudności z zapewnieniem działania witryny.



Pacsun przeprowadziła migrację do rozwiązań Cloudflare, przenosząc ponad 95% swojego ruchu do globalnej sieci Cloudflare. Wiązało się to również z włączeniem zapory WAF, bezpiecznego systemu DNS oraz ochrony przed atakami DDoS. Od pierwszego dnia dostrzeżono natychmiastowe korzyści: przyspieszenie działania zasobów internetowych, utrzymanie dostępności online oraz blokowanie botów jak nigdy wcześniej.