Diagnozuj problemy z doświadczeniem użytkownika (UX)

Cloudflare Browser Insights umożliwia pomiar wskaźników wydajności z perspektywy odwiedzających z całego świata. Nasze narzędzie Speed Page generuje również migawki procesu ładowania. And Cloudflare Observatory uses synthetic tests and user data to optimize web performance.

Przyspiesz dostarczanie treści

Nasz wiodący w branży system DNS oraz sieć dostarczania treści (CDN) współpracują automatycznie, aby przyjmować żądania i dostarczać treści z naszej sieci obejmującej 330 miast. Dodatkowo, nasze rozwiązanie Argo Smart Routing wykorzystuje analizy sieci Cloudflare do kierowania treści dynamicznych najszybszymi ścieżkami internetowymi.

Uprość dostarczanie mediów i zarządzanie nimi

Cloudflare Image Optimization i Stream sprawiają, że dostarczanie mediów jest bezproblemowe. Twórz niestandardowe warianty obrazów z obrazu głównego, optymalizuj obrazy z urządzeń przenośnych oraz dostarczaj wideo na żywo i na żądanie.