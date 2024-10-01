诊断用户体验问题

Cloudflare Browser Insights 让您从全球访问者的角度��衡量性能指标。我们的 Speed Page 工具还会生成加载过程的快照。Cloudflare Observatory 使用合成测试和用户数据来优化 Web 性能。

加速内容交付

我们行业领先 DNS 和内容分发网络(CDN)自动协同工作，从我们覆盖 330 城市的网络接受请求并交付内容。此外，我们的 Argo Smart Routing 利用 Cloudflare 网络智能将动态内容引导到最快的互联网路径上。

简化媒体交付和管理

Cloudflare Image Optimization 和 Stream 实现无缝的媒体交付。从原始图像创建定制图像变体，优化移动图像，并交付直播和点播视频。