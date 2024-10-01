优化您的网站，提升用户体验

借助全球最快网络，加速 Web 应用交付

Cloudflare 的应用交付服务使您的网站与几乎所有互联网用户的距离缩短至毫秒级，帮助您轻松诊断用户体验问题，优化缓存，并加速动态内容交付。

Enterprise 计划包含优化、安全及其他丰富功能！欢迎预约演示！

Cloudflare 网站优化的优势
Performance acceleration rocket orange
更快的性能

Cloudflare 全球网络缓存您的静态内容，从距离 95% 互联网用户仅 50 ms 的地方交付。我们的智能路由引导动态内容通过最快的网络路径传输。

更好的可靠性

Cloudflare 的 Anycast 网络覆盖330 个城市，确保用户始终可以访问您的内容。

简化管理

Cloudflare 的服务均设计为开箱即可协同工作，并通过简单易用的统一界面使用。

工作方式

Cloudflare 优化网站交付的每一个方面

诊断用户体验问题
Cloudflare Browser Insights 让您从全球访问者的角度衡量性能指标。我们的 Speed Page 工具还会生成加载过程的快照。Cloudflare Observatory 使用合成测试和用户数据来优化 Web 性能。

加速内容交付
我们行业领先 DNS 和内容分发网络(CDN)自动协同工作，从我们覆盖 330 城市的网络接受请求并交付内容。此外，我们的 Argo Smart Routing 利用 Cloudflare 网络智能将动态内容引导到最快的互联网路径上。

简化媒体交付和管理
Cloudflare Image Optimization 和 Stream 实现无缝的媒体交付。从原始图像创建定制图像变体，优化移动图像，并交付直播和点播视频。

Picsart 使用 Cloudflare 加速图像交付

Picsart 是一家图片编辑应用提供商，预见到随着他们的增长超过服务器容量而出现的内容交付挑战。

经过积极思考，他们采用了 Cloudflare 的内容交付网络。现在，他们的 Web 资产通过一个覆盖 330 城市、基于业界领先网络情报的网络进行缓存和交付。

利用 Cloudflare，我们图像加载加快了 2-3 倍。不但如此，我们的每月带宽使用量节省了 50% 以上。”

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