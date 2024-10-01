Cloudflare 的应用程序服务保护数以百万计的 Web 资产，平均每秒处理数以千万计的 HTTP 请求。我们无缝连接您的所有应用和 API，无论托管在公共、私有和混合云，还是位于本地。
Cloudflare 利用来自各种应用和网络来源的数据，保护和加速 Web 应用和 API。内置安全、性能、合规和隐私功能，绝不影响连接性能。
Cloudflare 全球连通云为您托管在任何地方的 Web 应用简化安全保护、提高性能整合简单易用的一体化控制面板、深入的请求级分析，机器学习辅助策略
凭借我们的全球连通云，无论任何设备和任何地方，内容始终瞬间可用，提供卓越体验：
通过与全球各地的网络集成，Cloudflare 帮助客户比以往任何时候更高效地向用户交付内容和服务。
企业和组织可以利用一个可组合、可编程的架构从头开始进行原生构建。每项应用服务在每个数据中心上运行。
Cloudflare 与 95% 全球互联网用户距离不到 50 ms，始终从最近的位置交付内容。
Pacsun 的病毒式限时限量营销策略取得了成功，但也让公司陷入了严重困境。他们的在线销售活动同样吸引了自动化机器人和网络牟利者，如同吸引真正客户一样。限时限量销售期间，该公司的网站频繁遭到攻击，导致 IT 和安全团队难以保持网站在线。
Pacsun 迁移到 Cloudflare，将超过 95% 的流量转移到 Cloudflare 全球网络上，启用了 Cloudflare Web 应用防火墙(WAF)、安全 DNS 和 DDoS 防护。这些工作取得了立竿见影的效果，网站得以加速，保持在线，并前所未有地阻止了机器人活动。