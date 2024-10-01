Web 应用的安全与性能

保护、加速 Web 应用和 API
的应用服务

阻止恶意机器人，保护应用和 API 免受滥用，并抵御 DDoS 攻击，由平均每天阻止 ~1650 亿次威胁 Cloudflare 全球连通云中收集的内置威胁情报驱动。

利用覆盖全球 330+ 城市的无限可扩展连接性，有效提升 Web 应用性能。

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优势

覆盖全球的卓越安全性和连接性

与所有网络、企业、云相连接。

Cloudflare 的应用程序服务保护数以百万计的 Web 资产，平均每秒处理数以千万计的 HTTP 请求。我们无缝连接您的所有应用和 API，无论托管在公共、私有和混合云，还是位于本地。

内置应用服务平台情报

Cloudflare 利用来自各种应用和网络来源的数据，保护和加速 Web 应用和 API。内置安全、性能、合规和隐私功能，绝不影响连接性能。

统一、简化的界面

Cloudflare 全球连通云为您托管在任何地方的 Web 应用简化安全保护、提高性能整合简单易用的一体化控制面板、深入的请求级分析，机器学习辅助策略

分析机构的表彰
Cloudflare 在多个 Web 应用和 API 保护分析报告中获评为“领导者”
Cloudflare 被评为 CDN 服务的“领导者”

Cloudflare 如何保护、加速 Web 和应用

全球连接
一流性能
威胁情报

凭借我们的全球连通云，无论任何设备和任何地方，内容始终瞬间可用，提供卓越体验：

  • 通过与全球各地的网络集成，Cloudflare 帮助客户比以往任何时候更高效地向用户交付内容和服务。

  • 企业和组织可以利用一个可组合、可编程的架构从头开始进行原生构建。每项应用服务在每个数据中心上运行。

  • Cloudflare 与 95% 全球互联网用户距离不到 50 ms，始终从最近的位置交付内容。

2024 年 API 安全和管理报告

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应用程序服务的顶级用例

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不再因体验欠佳而失去用户

加载缓慢的网站每年给零售商造成数十亿美元的损失。Cloudflare 确保网站快速、可靠。

Shield icon
防御 DDoS 攻击

抢在 DDoS 攻击者前面，他们不断创造新技术并扩大攻击规模，试图使网站下线并拒绝对合法用户的服务。

防止恶意机器人活动

Cloudflare Bot Management 利用先进的机器学习技术识别并阻止不受欢迎的机器人。

发现并保护您的 API

在应用的基础设施中，API 比以往任何时候都更重要。全面掌控 API 使用情况，确保 API 未被入侵或泄露数据。

加速 Web 内容

缓存静态内容，压缩动态内容，优化图像，并通过全球 Cloudflare 网络交付视频，以实现最快的加载速度。

安全护盾保护图标
通过威胁情报增强安全

Cloudflare 提供其他地方无法获得的广泛威胁情报，增强现有的安全措施。识别并阻止实际网络环境中观察到的最新攻击。

确保应用程序的可用性

依赖 Cloudflare 网络以防止宕机。确保客户和用户始终能访问所需的服务和内容。

不再因体验欠佳而失去用户

加载缓慢的网站每年给零售商造成数十亿美元的损失。Cloudflare 确保网站快速、可靠。

Shield icon
防御 DDoS 攻击

抢在 DDoS 攻击者前面，他们不断创造新技术并扩大攻击规模，试图使网站下线并拒绝对合法用户的服务。

防止恶意机器人活动

Cloudflare Bot Management 利用先进的机器学习技术识别并阻止不受欢迎的机器人。

发现并保护您的 API

在应用的基础设施中，API 比以往任何时候都更重要。全面掌控 API 使用情况，确保 API 未被入侵或泄露数据。

加速 Web 内容

缓存静态内容，压缩动态内容，优化图像，并通过全球 Cloudflare 网络交付视频，以实现最快的加载速度。

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通过威胁情报增强安全

Cloudflare 提供其他地方无法获得的广泛威胁情报，增强现有的安全措施。识别并阻止实际网络环境中观察到的最新攻击。

确保应用程序的可用性

依赖 Cloudflare 网络以防止宕机。确保客户和用户始终能访问所需的服务和内容。

不再因体验欠佳而失去用户

加载缓慢的网站每年给零售商造成数十亿美元的损失。Cloudflare 确保网站快速、可靠。

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防御 DDoS 攻击

抢在 DDoS 攻击者前面，他们不断创造新技术并扩大攻击规模，试图使网站下线并拒绝对合法用户的服务。

防止恶意机器人活动

Cloudflare Bot Management 利用先进的机器学习技术识别并阻止不受欢迎的机器人。

发现并保护您的 API

在应用的基础设施中，API 比以往任何时候都更重要。全面掌控 API 使用情况，确保 API 未被入侵或泄露数据。

加速 Web 内容

缓存静态内容，压缩动态内容，优化图像，并通过全球 Cloudflare 网络交付视频，以实现最快的加载速度。

安全护盾保护图标
通过威胁情报增强安全

Cloudflare 提供其他地方无法获得的广泛威胁情报，增强现有的安全措施。识别并阻止实际网络环境中观察到的最新攻击。

确保应用程序的可用性

依赖 Cloudflare 网络以防止宕机。确保客户和用户始终能访问所需的服务和内容。

时尚零售商 Pacsun 使用 Cloudflare 防止网站宕机和阻止机器人

Pacsun 的病毒式限时限量营销策略取得了成功，但也让公司陷入了严重困境。他们的在线销售活动同样吸引了自动化机器人和网络牟利者，如同吸引真正客户一样。限时限量销售期间，该公司的网站频繁遭到攻击，导致 IT 和安全团队难以保持网站在线。


Pacsun 迁移到 Cloudflare，将超过 95% 的流量转移到 Cloudflare 全球网络上，启用了 Cloudflare Web 应用防火墙(WAF)、安全 DNS 和 DDoS 防护。这些工作取得了立竿见影的效果，网站得以加速，保持在线，并前所未有地阻止了机器人活动。

“切换到 Cloudflare后，我们的系统在一夜之间提速了 27%。它立即提升了我们的性能 —— 缓存命中率即时提升，一切开始顺畅运行…… Cloudflare 表现非常出色，为我们防止潜在问题和提高效率，并帮助我们在过去一年内在各个方面都取得了巨大成功。”

应用安全和性能产品
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DDoS 防护

防范任何规模或类型的 DDoS 攻击。

Web 应用程序防火墙

保护业务关键型网络应用免受攻击。

CDN

超快速的静态和动态内容交付

加速和保护您的 Web 应用

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