“切换到 Cloudflare后，我们的系统在一夜之间提速了 27%。它立即提升了我们的性能 —— 缓存命中率即时提升，一切开始顺畅运行…… Cloudflare 表现非常出色，为我们防止潜在问题和提高效率，并帮助我们在过去一年内在各个方面都取得了�巨大成功。”