使用 Cloudflare 保护并加速应用

保护应用和 API，并实现更快、更可靠的交付
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了解 Cloudflare 的 Web 性能和安全服务如何帮助您阻止攻击、发现漏洞、加速用户体验、改善可用性，并满足其他关键用例。

比较计划和价格，立即开始使用。

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安全使用案例
保护网站与 API

通过我们庞大的全球网络获得一个安全的 API 网关：

  • Cloudflare Gateway

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Shield icon
缓解 DDoS 攻击

通过多层安全保护防御任何规模和类型的 DDoS 攻击：

  • Cloudflare DDoS 防护服务

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阻止恶意机器人滥用

管控善意/恶意机器人——借助大规模威胁情报阻止恶意机器人：

  • 机器人安全服务 | Cloudflare 中国官网

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安全护盾保护图标
通过威胁情报增强安全

加强安全态势和 SOC 效能的威胁情报和行动：

  • Cloudflare 威胁情报

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性能服务用例
加快互联网应用程序的速度

在 Cloudflare 的网络上缓存静态内容，优化图像文件，压缩动态内容，将请求路由到最不拥堵的路径等：

  • Cloudflare CDN

  • Cloudflare DNS

  • Argo Smart Routing

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Cloud icon
确保应用的可用性

通过可扩展的基础设施骨干网来提高应用程序的可用性，防止停机和不可用：

  • Cloudflare Availability

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优化网络体验

通过图像优化、动态内容压缩、请求路由到拥堵最少的路径等功能，提供快速的 Web 体验：

  • Cloudflare Browser Insights

  • Cloudflare Image Optimization

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按需视频数据流传输

即时搞定视频流式传输 —— 一个 API，即可上传、存储、编码并交付直播和点播视频：

  • Cloudflare Stream

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中国访问者

通过提供 DDoS 缓解、Web 应用程序防火墙 (WAF) 等丰富功能的全球网络，为中国用户提供快速、安全的在线体验：

  • 中国网络性能安全服务 | Cloudflare 中国官网

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选择 Cloudflare 的原因

Cloudflare 全球连通云简化安全和性能

Solution hub - Why Cloudflare

Cloudflare 在单一可组合、云原生的平台上统一了全面的 Web 安全和性能服务，从而更容易阻止更多攻击，改善用户体验，并增强对整体 Web 投资组合的可见性。我们的全球连通云提供：

  • 可组合的架构：通过完全 API 可编程性和可自定义的日志记录和路由，满足任何独特用例
  • 集成：通过一次通过检查和距离全球 95% 互联网用户仅 50ms 的网络来消除延迟
  • 威胁情报：通过从每天阻止 ~1580 亿次攻击获取的情报，阻止更多已知和未知的威胁
  • 统一界面：将所有安全和性能服务汇集到一个界面中，减少工具泛滥和警报疲劳
Solution hub - Why Cloudflare

Forrester 全新研究：Cloudflare 的总体经济影响™

Forrester 发现，通过提高生产力、安全效率和保护能力等，我们的全球连通云在三年内实现了 238% 的 ROI。

阅读报告
Mindbody 使用 Cloudflare 从单一平台改善 Web 安全和性能

Mindbody 的 Web 安全和性能堆栈分散在太多界面、平台和功能集上。

该公司将所有这些服务整合到 Cloudflare 的全球连通云上。现在，他们拦截到更多机器人，减少了误报，并改善了客户体验。

通过 Cloudflare，我们能够复制先前使用各种工具实现的所有功能，并将其整合为一个，使得一切变得更加轻松。”

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