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在 Cloudflare 的网络上缓存静态内容，优化图像文件，压缩动态内容，将请求路由到最不拥堵的路径等：
Cloudflare CDN
Cloudflare DNS
Argo Smart Routing
通过可扩展的基础设施骨干网来提高应用程序的可用性，防止停机和不可用：
Cloudflare Availability
通过图像优化、动态内容压缩、请求路由到拥堵最少的路径等功能，提供快速的 Web 体验：
Cloudflare Browser Insights
Cloudflare Image Optimization
即时搞定视频流式传输 —— 一个 API，即可上传、存储、编码并交付直播和点播视频：
Cloudflare Stream
通过提供 DDoS 缓解、Web 应用程序防火墙 (WAF) 等丰富功能的全球网络，为中国用户提供快速、安全的在线体验：
中国网络性能安全服务 | Cloudflare 中国官网
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