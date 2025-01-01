Cloudflare 可保护和加速任何线上网站。一旦您的网站加入 Cloudflare，其网络流量就会通过我们的智能全球网络进行路由传输。我们会自动优化您的网页传送，以便您的访问者获得最快的页面加载时间和最佳性能。我们还会阻止威胁并限制滥用机器人和爬网程序浪费您的带宽和服务器资源。