Cloudflare protège et accélère les sites web. Une fois que votre site fait partie de la communauté Cloudflare, son trafic web est acheminé via notre réseau mondial intelligent. Nous optimisons automatiquement la transmission de vos pages web afin que vos visiteurs bénéficient de temps de chargement des pages beaucoup plus rapides et de meilleures performances. Nous bloquons également les menaces et empêchons les bots intrusifs, ainsi que les robots d'indexation, de gaspiller votre bande passante et les ressources de vos serveurs.