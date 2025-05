« Thomson Reuters exploite des réseaux sur site et dans le cloud tout autour du monde. Je suis très enthousiaste à propos de Cloudflare Magic Transit : le potentiel d'unification de nos solutions de transit IP, d'atténuation DDoS et de gestion du trafic en une solution que nous pouvons gérer à partir d'une interface unique, va changer la donne. Cloudflare continue de m'impressionner par la taille de son réseau, en termes de positionnement géographique, de capacité et d'étendue dans la gamme de ses produits. »

Jesse Haraldson Principal Software Architect