"Thomson Reuters ha reti locali e su cloud ai quattro angoli del mondo. L’idea di Cloudflare Magic Transit mi entusiasma: la possibilità di unificare in un’unica console la gestione delle nostre soluzioni di transito IP, mitigazione DDoS e indirizzamento del traffico rappresenta una vera rivoluzione. Cloudflare continua a stupirmi per la vastità della sua rete, in termini di portata geografica, capacità e assortimento di prodotto."

Jesse Haraldson Principal Software Architect