"A Thomson Reuters opera redes locais e na nuvem em todo o mundo. Estou animado com o Cloudflare Magic Transit: o potencial de unificar nosso tráfego IP, mitigação de DDoS e soluções de direcionamento de tráfego em algo que podemos gerir em um único painel de controle será uma revolução. A Cloudflare continua a me impressionar com a escala da sua rede, em termos de geografia, capacidade e variedade de produtos."

Jesse Haraldson Arquiteto chefe de software