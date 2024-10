Cloudflare est citée dans le rapport Gartner® Magic Quadrant™ 2024 consacré au SASE à fournisseur unique. Annonce >

Les avantages de Cloudflare Access Améliorez la productivité de vos équipes Rendez les applications sur site aussi faciles à utiliser que les applications SaaS. Le ZTNA réduit les tickets de support relatifs à l'accès à distance de 80 % par rapport à un VPN. Simplifiez la gestion Simplifiez la configuration et l'utilisation du ZTNA grâce à de robustes connecteurs logiciels et à des politiques Zero Trust unifiées. Mettez fin aux mouvements latéraux Réduisez votre surface d'attaque en appliquant des politiques d'accès basées sur le contexte et le principe du moindre privilège pour chaque ressource. Faites évoluer votre plateforme Zero Trust sans effort Protégez tout d'abord les applications essentielles et les groupes d'utilisateurs à haut risque, avant d'étendre le ZTNA cloud-native pour protéger l'ensemble de votre entreprise.

Fonctionnement Gérez l'accès des utilisateurs sur l'ensemble de votre environnement La solution Cloudflare Access vérifie et sécurise l'accès des tiers et de vos collaborateurs sur l'ensemble de vos environnements applicatifs (auto-hébergés, SaaS et non web), afin de vous aider à atténuer les risques et à garantir une expérience utilisateur fluide. Elle contrôle le contexte granulaire, comme l'identité et le niveau de sécurité des appareils, pour chaque requête afin d'assurer un accès fiable et rapide partout dans votre entreprise. Apprenez-en davantage dans notre présentation de produit ZTNA

Découvrez comment Access fonctionne au sein de la plateforme SASE de Cloudflare Voir l'architecture de référence

Reconnaissance par les analystes Cloudflare est citée dans le rapport Gartner® Magic Quadrant™ 2024 consacré au SASE à fournisseur unique Nous pensons que cette reconnaissance témoigne de la puissance de l'architecture « léger sur le régional, fort sur le cloud » de Cloudflare, ainsi que de sa capacité à aider les entreprises internationales et axées sur le cloud à accélérer la modernisation de leur réseau. Consulter le rapport Cloudflare est un Fournisseur performant dans le rapport The Forrester Wave™ consacré aux solutions SSE du premier trimestre 2024 Cloudflare a reçu la meilleure note dans le critère Réseau mondial. Nous considérons que cette reconnaissance valide notre engagement à bâtir le SASE « comme il se doit », en faisant converger les services de sécurité et les services réseau sur une plateforme de cloud de connectivité composable et programmable. Consulter le rapport Cloudflare a été désignée comme « Leader » dans l'édition 2023 du rapport KuppingerCole Leadership Compass consacré aux solutions SASE Dans son analyse du marché du SASE 2023, la firme KuppingerCole Analysts AG a cité plusieurs forces de Cloudflare, comme notre vaste présence distribuée à l'échelle mondiale, nos fonctionnalités sophistiquées d'accélération du trafic, la capacité colossale de notre infrastructure backbone, notre garantie de disponibilité de 100 % et notre solution innovante d'isolement de navigateur à distance (Remote Browser Isolation). Consulter le rapport

Ce que nos clients en disent « La solution Cloudflare a changé la donne pour Bitso. Elle nous a énormément simplifié l'adoption du modèle Zero Trust. Nous gérons désormais l'accès à nos ressources internes de manière plus efficace, en nous assurant que chaque personne dispose du niveau d'accès aux ressources correspondant à sa fonction, quels que soient sa situation géographique, son appareil ou son réseau. » Cybersecurity Lead, Bitso

PRINCIPAUX SCÉNARIOS D'UTILISATION D'ACCESS Cloudflare Access assure un accès simple et sécurisé à vos utilisateurs cherchant à se connecter à vos applications internes, le tout sans VPN Améliorez/remplacez votre VPN Déchargez les applications essentielles pour plus de sécurité et une meilleure expérience de l'utilisateur final. Gérer l'accès des tiers Authentifiez les utilisateurs tiers (comme les sous-traitants) grâce à des options sans client, des fournisseurs d'identité sociale et à bien d'autres fonctionnalités. Donnez du pouvoir aux développeurs Assurez-vous que vos utilisateurs techniques qualifiés puissent accéder à votre infrastructure essentielle sans compromis sur les performances.

Nous aidons les entreprises du monde entier à progresser dans l'adoption du Zero Trust Voir les études de cas

Déployez Cloudflare Access dans votre entreprise Discuter avec un expert