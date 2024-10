Cloudflare reconocida en el informe "2024 Gartner® Magic Quadrant™ for Single Vendor-SASE". Anuncio >

Cloudflare Access Acceso a la red Zero Trust (ZTNA) rápido y fiable Access verifica el contexto (como la identidad y la postura del dispositivo) para proteger el acceso en todo tu entorno, sin necesidad de VPN. Te ayudamosLeer resumen del producto Pruébalo hoy y empieza con nuestro plan gratuito.

Ventajas de Cloudflare Access Mejora la productividad del equipo Consigue que el uso de las aplicaciones locales sea tan fácil como el de las aplicaciones SaaS. ZTNA reduce un 80 % las incidencias de acceso remoto en comparación con una VPN. Simplifica la gestión Simplifica la configuración y el funcionamiento de ZTNA con sólidos conectores de software y políticas unificadas Zero Trust. Elimina el movimiento lateral Reduce tu superficie de ataque con la implementación de políticas de acceso basadas en el contexto y con privilegios mínimos para cada recurso. Escala fácilmente Zero Trust Protege primero las aplicaciones esenciales y los grupos de usuarios de mayor riesgo, y luego amplía ZTNA nativo de la nube para proteger toda tu empresa.

Cómo funciona Gestiona el acceso de los usuarios en todo tu entorno Cloudflare Access verifica y protege el acceso de usuarios y terceros a todas tus aplicaciones autoalojadas, SaaS y no web, y ayuda a mitigar el riesgo y a garantizar experiencias de usuario eficaces. Comprueba el contexto granular, como la identidad y la postura del dispositivo para cada solicitud, con el fin de proporcionar un acceso rápido y fiable en toda tu empresa. Más información en nuestra descripción general sobre ZTNA

Reconocimientos de analistas Cloudflare reconocida en el informe "2024 Gartner® Magic Quadrant™ for Single-Vendor SASE" Creemos que este reconocimiento evidencia la arquitectura "filial ligera, nube pesada" de Cloudflare y su capacidad para ayudar a las empresas globales, orientadas a la nube, a acelerar la modernización de sus redes. Leer informe Cloudflare reconocido como competidor sólido en el informe "The Forrester Wave™: Security Service Edge Solutions", 1.er trimestre de 2024 Cloudflare recibió la puntuación más alta en la categoría de red global. Creemos que nuestro reconocimiento valida nuestro compromiso por crear una solución SASE "de la mejor forma", combinando servicios de red y seguridad en una conectividad cloud programable y componible. Leer informe Cloudflare, nombrada empresa "líder" en el informe "2023 KuppingerCole Leadership Compass for SASE" En sus análisis del mercado de SASE de 2023, KuppingerCole Analysts AG ha citado varios puntos fuertes de Cloudflare. Entre ellos, nuestra amplia presencia con distribución global, la sofisticada aceleración del tráfico, la capacidad masiva de nuestra red troncal, la garantía de un 100 % de tiempo activo y la innovadora solución de aislamiento remoto del navegador. Leer informe

Qué dicen nuestros clientes “Cloudflare Access cambió las reglas del juego para Bitso. Facilitó mucho el Zero Trust. Ahora gestionamos el acceso a los recursos internos de manera más eficiente, lo que garantiza que las personas adecuadas tengan el nivel apropiado de acceso a los recursos correctos, con independencia de su ubicación, dispositivo o red”. Director de ciberseguridad, Bitso

PRINCIPALES CASOS DE USO DE ACCESS Cloudflare Access simplifica y protege el acceso de los usuarios a tus recursos internos, sin VPN Complementa / sustituye tu VPN Transfiere las aplicaciones esenciales para mejorar la seguridad y la experiencia del usuario. Gestiona el acceso de terceros Autentica a usuarios de terceros (como contratistas) con opciones sin cliente, proveedores de identidad social, entre otras. Dota a los desarrolladores de las herramientas que necesitan Garantiza que los usuarios técnicos con privilegios puedan acceder a la infraestructura crítica, sin afectar al rendimiento.

