Access проверяет контекст (идентификаторы, состояние устройства и так далее), чтобы обеспечить безопасность доступа во всей вашей среде — без VPN.
Сделайте локальные приложения такими же простыми в использовании, как и SaaS-приложения. ZTNA уменьшает число обращений в службу поддержки на 80 % по сравнению с VPN.
Упростите настройку и использование ZTNA с помощью надежных программных соединителей и объединенных политик Zero Trust.
Уменьшайте поверхность атаки, вводя политики доступа, учитывающие контекст и предоставляющие минимальные необходимые привилегии, для каждого ресурса.
Защитите критически важные приложения и группы пользователей с наибольшим риском, а затем расширьте интернет-ориентированную ZTNA, чтобы обеспечить безопасность всего вашего бизнеса.
Cloudflare Access проверяет данные и обеспечивает безопасность доступа сотрудников и сторонних пользователей во всех приложениях, размещенных на ваших собственных серверах, SaaS-приложениях и несетевых приложениях, помогая снижать риски и повышать удобство использования.
Это решение проверяет контекстную информацию, в том числе сведения об идентификаторах и состоянии устройства, по каждому запросу, чтобы обеспечить быстрый и надежный доступ для вашего бизнеса.
Мы считаем, что такое признание является свидетельством надежности архитектуры Cloudflare «легкий филиал, тяжелое облако» и ее способности содействовать глобальным предприятиям, ориентированным на облачные технологии, в ускорении модернизации своих сетей.
Cloudflare получила наивысший балл по критерию «Глобальная сеть». Мы считаем, что это признание подтверждает нашу приверженность созданию SASE «надлежащим образом», объединяя сетевые сервисы и сервисы безопасности в компонуемом, программируемом облаке connectivity cloud.
В рамках анализа рынка SASE в 2023 году KuppingerCole Analysts AG отметила несколько сильных сторон Cloudflare, таких как широкое распределенное присутствие в мире и высокотехнологичные средства ускорения трафика, большая мощность магистральных сетей, гарантия 100%-ной доступности и инновационный сервис удаленной изоляции браузера.
«Cloudflare Access стал революционным для Bitso. Это сделало Zero Trust намного проще. Теперь мы более эффективно управляем доступом к внутренним ресурсам, обеспе�чивая нужным людям необходимый уровень доступа к требуемым ресурсам, независимо от их местоположения, устройства или сети».
Руководитель отдела кибербезопасности, Bitso
Переносите критически важные приложения в облако, чтобы улучшить безопасность и повысить удобство использования.
Организуйте аутентификацию для сторонних пользователей (например, подрядчиков) с помощью бесклиентских опций, социальных сетей и т. д.
Предоставьте привилегированным техническим пользователям безопасный доступ к критически важной инфраструктуре без ущерба для производительности.