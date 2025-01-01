Cloudflare отмечена в отчете Gartner® Magic Quadrant™ 2024 года в категории «SASE от одного поставщика». Объявление >

Cloudflare Access

Быстрый и надежный сетевой доступ с нулевым доверием (Zero Trust).

Access проверяет контекст (идентификаторы, состояние устройства и так далее), чтобы обеспечить безопасность доступа во всей вашей среде — без VPN.

Преимущества Cloudflare Access
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Повышение продуктивности сотрудников

Сделайте локальные приложения такими же простыми в использовании, как и SaaS-приложения. ZTNA уменьшает число обращений в службу поддержки на 80 % по сравнению с VPN.

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Более простое управление

Упростите настройку и использование ZTNA с помощью надежных программных соединителей и объединенных политик Zero Trust.

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Устранение бокового перемещения (внутри сети)

Уменьшайте поверхность атаки, вводя политики доступа, учитывающие контекст и предоставляющие минимальные необходимые привилегии, для каждого ресурса.

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Масштабирование Zero Trust без особых усилий

Защитите критически важные приложения и группы пользователей с наибольшим риском, а затем расширьте интернет-ориентированную ZTNA, чтобы обеспечить безопасность всего вашего бизнеса.

Как это работает

Управление доступом пользователей во всем окружении

Cloudflare Access проверяет данные и обеспечивает безопасность доступа сотрудников и сторонних пользователей во всех приложениях, размещенных на ваших собственных серверах, SaaS-приложениях и несетевых приложениях, помогая снижать риски и повышать удобство использования.

Это решение проверяет контекстную информацию, в том числе сведения об идентификаторах и состоянии устройства, по каждому запросу, чтобы обеспечить быстрый и надежный доступ для вашего бизнеса.

Подробнее в нашем обзоре продуктов ZTNA

Узнайте, какие функции выполняет Access в платформе SASE от Cloudflare

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ПРИЗНАНИЕ АНАЛИТИКОВ
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Cloudflare отмечена в отчете Gartner® Magic Quadrant™ 2024 года в категории «SASE от одного поставщика»

Мы считаем, что такое признание является свидетельством надежности архитектуры Cloudflare «легкий филиал, тяжелое облако» и ее способности содействовать глобальным предприятиям, ориентированным на облачные технологии, в ускорении модернизации своих сетей.

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Cloudflare названа «Сильным игроком» согласно исследованию Forrester Wave™ в категории «Решения в области периферийного сервиса безопасности», 1-й кв. 2024 г.

Cloudflare получила наивысший балл по критерию «Глобальная сеть». Мы считаем, что это признание подтверждает нашу приверженность созданию SASE «надлежащим образом», объединяя сетевые сервисы и сервисы безопасности в компонуемом, программируемом облаке connectivity cloud.

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Cloudflare названа лидером согласно отчету KuppingerCole Leadership Compass 2023 в категории SASE

В рамках анализа рынка SASE в 2023 году KuppingerCole Analysts AG отметила несколько сильных сторон Cloudflare, таких как широкое распределенное присутствие в мире и высокотехнологичные средства ускорения трафика, большая мощность магистральных сетей, гарантия 100%-ной доступности и инновационный сервис удаленной изоляции браузера.

Что говорят наши клиенты

«Cloudflare Access стал революционным для Bitso. Это сделало Zero Trust намного проще. Теперь мы более эффективно управляем доступом к внутренним ресурсам, обеспечивая нужным людям необходимый уровень доступа к требуемым ресурсам, независимо от их местоположения, устройства или сети».

Руководитель отдела кибербезопасности, Bitso

ОСНОВНЫЕ ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ACCESS

Cloudflare Access обеспечивает пользователям простой и безопасный доступ к вашим внутренним ресурсам — без VPN

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Дополнение или замена VPN

Переносите критически важные приложения в облако, чтобы улучшить безопасность и повысить удобство использования.

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Управление сторонним доступом

Организуйте аутентификацию для сторонних пользователей (например, подрядчиков) с помощью бесклиентских опций, социальных сетей и т. д.

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Всё необходимое для разработчиков

Предоставьте привилегированным техническим пользователям безопасный доступ к критически важной инфраструктуре без ущерба для производительности.

Помощь организациям по всему миру в переходе на Zero Trust

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1 Gartner, «Голос клиента»: средства ZTNA, оценка коллег, 30 января 2024 г.

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