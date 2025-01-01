Cloudflare Access проверяет данные и обеспечивает безопасность доступа сотрудников и сторонних пользователей во всех приложениях, размещенных на ваших собственных серверах, SaaS-приложениях и несетевых приложениях, помогая снижать риски и повышать удобство использования.

Это решение проверяет контекстную информацию, в том числе сведения об идентификаторах и состоянии устройства, по каждому запросу, чтобы обеспечить быстрый и надежный доступ для вашего бизнеса.