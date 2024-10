Firma Cloudflare została wyróżniona w raporcie 2024 Gartner® Magic Quadrant™ dla SV-SASE. Ogłoszenie>

Cloudflare Access Szybki i niezawodny dostęp do sieci Zero Trust (ZTNA) Access weryfikuje kontekst (taki jak tożsamość i stan urządzenia), aby zabezpieczyć dostęp w całym środowisku — nie jest wymagana sieć VPN. Porozmawiaj z ekspertemUzyskaj krótki opis produktu

Korzyści z Cloudflare Access Poprawa produktywności zespołu Spraw, aby aplikacje lokalne były tak łatwe w użyciu, jak aplikacje SaaS. ZTNA zmniejsza liczbę zgłoszeń do pomocy technicznej dotyczących zdalnego dostępu o 80% w porównaniu do VPN. Uproszczenie zarządzania Uprość konfigurację i obsługę ZTNA dzięki solidnym łącznikom oprogramowania i ujednoliconym zasadom Zero Trust. Wyeliminuj ruch boczny Zmniejsz powierzchnię ataku, egzekwując kontekstowe zasady dostępu o najmniejszych uprawnieniach dla każdego zasobu. Bez problemu skaluj model Zero Trust W pierwszej kolejności zabezpiecz krytyczne aplikacje i grupy użytkowników wysokiego ryzyka, a następnie rozszerz natywne dla chmury rozwiązanie ZTNA, aby chronić całą firmę.

Jak to działa Zarządzanie dostępem użytkowników w całym środowisku Cloudflare Access weryfikuje i zabezpiecza dostęp pracowników i stron trzecich we wszystkich aplikacjach hostowanych samodzielnie, SaaS i innych, pomagając ograniczyć ryzyko i zapewnić płynną obsługę. Sprawdza szczegółowy kontekst, taki jak tożsamość i stan urządzenia dla każdego żądania, aby zapewnić szybki i niezawodny dostęp w całej firmie. Dowiedz się więcej dzięki naszemu przeglądowi produktów ZTNA

Dowiedz się jak działa Access na platformie SASE firmy Cloudflare Zobacz architekturę referencyjną

WYRÓŻNIENIE OD ANALITYKÓW Firma Cloudflare została wyróżniona w raporcie 2024 Gartner® Magic Quadrant™ dla SASE dla jednego dostawcy Wierzymy, że to wyróżnienie jest świadectwem architektury Cloudflare „lekka gałąź, ciężka chmura” i jej zdolności do pomagania globalnym, nastawionym na chmurę przedsiębiorstwom w przyspieszeniu modernizacji ich sieci. Przeczytaj raport Cloudflare uzyskała tytuł „Strong Performer” w raporcie „The Forrester Wave™: Security Service Edge Solutions, Q1 2024” Cloudflare uzyskało najwyższą ocenę w kryterium sieci globalnej. Uważamy, że to wyróżnienie potwierdza nasze zaangażowanie w budowanie modelu SASE „we właściwy sposób” poprzez łączenie usług dotyczących sieci i bezpieczeństwa w ramach komponowalnej, programowalnej chmury connectivity cloud. Przeczytaj raport Firma Cloudflare uznana za lidera w badaniu 2023 KuppingerCole Leadership Compass dotyczącym rozwiązań SASE W swojej analizie rynku rozwiązań SASE z 2023 roku firma KuppingerCole Analysts AG wskazała kilka mocnych stron rozwiązania Cloudflare, takich jak duża, globalnie rozproszona obecność i zaawansowane przyspieszanie ruchu, ogromne możliwości sieci szkieletowej, gwarancja pełnej dostępności oraz innowacyjna zdalna izolacja przeglądarki. Przeczytaj raport

Co mówią nasi klienci „Rozwiązanie Cloudflare Access zmieniło zasady gry dla Bitso. Dzięki niemu korzystanie z modelu Zero Trust jest znacznie łatwiejsze. Teraz możemy bardziej wydajnie zarządzać dostępem do zasobów wewnętrznych, zapewniając odpowiednim osobom stosowny poziom dostępu do zasobów, niezależnie od ich lokalizacji, urządzenia czy sieci”. Kierownik ds. cyberbezpieczeństwa, Bitso

GŁÓWNE PRZYPADKI UŻYCIA DOSTĘPU Cloudflare Access zapewnia prosty, bezpieczny dostęp użytkowników do wewnętrznych zasobów — bez VPN Rozszerzenie/zastąpienie sieci VPN Odciąż krytyczne aplikacje dla większego bezpieczeństwa i lepszego doświadczenia użytkownika. Zarządzaj dostępem stron trzecich Uwierzytelniaj użytkowników zewnętrznych (takich jak kontrahenci) za pomocą opcji bez klienta, dostawców tożsamości społecznościowych i nie tylko. Wzmocnienie pozycji deweloperów Zapewnij uprzywilejowanym użytkownikom technicznym dostęp do krytycznej infrastruktury — bez kompromisów w zakresie wydajności.

