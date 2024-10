Cloudflare nominato nel 2024 Gartner® Magic Quadrant™ per SV-SASE. Annuncio >

Vantaggi di Cloudflare Access Migliora la produttività dei team Rendi le applicazionii in locale facili da usare quanto le app SaaS. ZTNA riduce di 80% i ticket di supporto per l'accesso remoto rispetto a una VPN. Semplifica la gestione Semplifica la configurazione e il funzionamento di ZTNA con solidi connettori software e politiche Zero Trust unificate. Elimina il movimento laterale Riduci la superficie d'attacco applicando politiche di accesso con privilegio minimo basate sul contesto per ogni risorsa. Scala Zero Trust senza sforzo Proteggi prima le applicazioni critiche e i gruppi di utenti ad alto rischio, quindi espandi ZTNA cloud native per proteggere l'intera azienda.

Come funziona Gestisci l'accesso degli utenti nell'intero ambiente Cloudflare Access verifica e protegge l'accesso dei dipendenti e di terze parti a tutte le applicazioni self-hosted, SaaS e non Web, contribuendo a mitigare i rischi e garantire un'esperienza utente fluida. Controlla il contesto granulare come l'identità e la posizione del dispositivo per ogni richiesta per fornire un accesso rapido e affidabile a tutta l'azienda. Scopri di più nella panoramica dei nostri prodotti ZTNA

Riconoscimento dell'analista Cloudflare nominato nel 2024 Gartner® Magic Quadrant™ per Single-Vendor SASE Riteniamo che questo riconoscimento sia una testimonianza dell’architettura “filiale leggera, cloud pesante” di Cloudflare e della sua capacità di aiutare le aziende globali orientate al cloud ad accelerare la modernizzazione della rete. Leggi il report Cloudflare nominato Strong Performer per The Forrester Wave™: Security Service Edge Solutions, Q1 2024 Cloudflare ha ricevuto il punteggio più alto di tutti i fornitori valutati nella categoria Rete globale. Riteniamo che questo riconoscimento confermi il nostro impegno a costruire SASE "nel modo giusto", facendo convergere i servizi di rete e di sicurezza su una connettività cloud componibile e programmabile. Leggi il report Cloudflare è stato nominato "Leader" nel 2023 da KuppingerCole Leadership Compass per SASE Attraverso la sua analisi di mercato SASE del 2023, KuppingerCole Analysts AG ha citato diversi punti di forza di Cloudflare come la nostra ampia presenza distribuita a livello globale e la sofisticata accelerazione del traffico, l'enorme capacità della dorsale, la garanzia di uptime del 100% e l'innovativo Remote Browser Isolation. Leggi il report

Cosa dicono i clienti “Cloudflare Access è stato un punto di svolta per Bitso. Ha reso Zero Trust molto più semplice. Ora gestiamo l'accesso alle risorse interne in modo più efficiente, assicurando che le persone giuste abbiano il giusto livello di accesso alle risorse giuste, indipendentemente dalla loro posizione, dispositivo o rete". Cybersecurity Lead, Bitso

PRINCIPALI CASI D'USO DI ACCESS Cloudflare Access fornisce agli utenti un accesso semplice e sicuro alle tue risorse interne senza utilizzare una VPN Aumenta o sostituisci la tua VPN Scarica le applicazioni critiche per una maggiore sicurezza e un'esperienza utente migliorata. Gestisci l'accesso di terze parti Autentica gli utenti di terze parti (come gli appaltatori) con opzioni clientless, fornitori di identità social e altro ancora. Dai più potere agli sviluppatori Garantisci che gli utenti tecnici privilegiati possano accedere alle infrastrutture critiche senza compromessi in termini di prestazioni.

