Benefícios do Cloudflare Access Melhorar a produtividade da equipe Torne os aplicativos no local tão fáceis de usar quanto os aplicativos SaaS. O ZTNA reduz tickets de suporte de acesso remoto em 80% em comparação com uma VPN. Simplifique o gerenciamento Simplifique a configuração e operação do ZTNA com conectores de software robustos e políticas Zero Trust unificadas. Eliminar o movimento lateral Reduza sua superfície de ataque aplicando políticas de acesso com privilégios mínimos baseadas em contexto para cada recurso. Escalar o Zero Trust sem esforço Proteja primeiro aplicativos críticos e grupos de usuários de alto risco e, em seguida, expanda o ZTNA nativo de nuvem para proteger toda a sua empresa.

Como funciona Gerencie o acesso de usuários em todo o seu ambiente O Cloudflare Access verifica e protege o acesso de funcionários e terceiros em todos os seus aplicativos auto-hospedados, SaaS e não web, ajudando a mitigar riscos e garantir uma experiência do usuário tranquila. Ele verifica o contexto granular, como a identidade e a postura do dispositivo, para cada solicitação, fornecendo acesso rápido e confiável em toda a sua empresa. Saiba mais em nossa visão geral do produto ZTNA

Reconhecimento do analista A Cloudflare foi indicada no Gartner® Magic Quadrant™ for Single-Vendor SASE de 2024 Acreditamos que esse reconhecimento é uma prova da arquitetura “light branch, heavy cloud” da Cloudflare e de sua capacidade de ajudar empresas globais voltadas para a nuvem a acelerar a modernização de suas redes. Leia o relatório Cloudflare um "Strong Performer" no The Forrester Wave™: Security Service Edge Solutions, T1 de 2024 A Cloudflare recebeu a pontuação mais alta no critério de rede global. Acreditamos que este reconhecimento valida nosso compromisso de desenvolver o SASE “da maneira certa”, convergindo serviços de rede e segurança em uma nuvem de conectividade combinável e programável. Leia o relatório A Cloudflare é indicada como "Líder" no KuppingerCole Leadership Compass for SASE de 2023 Por meio de sua análise de mercado SASE de 2023, a KuppingerCole Analysts AG citou vários pontos fortes da Cloudflare, como nossa grande presença globalmente distribuída e aceleração de tráfego sofisticada, capacidade de backbone massiva, garantia de 100% de tempo de atividade e isolamento do navegador remoto inovador. Leia o relatório

O que nossos clientes dizem "O Cloudflare Access foi um divisor de águas para a Bitso, pois simplificou muito o Zero Trust. Agora, gerenciamos o acesso a recursos internos de forma mais eficiente, garantindo que as pessoas certas tenham o nível de acesso certo aos recursos certos, independentemente do local, do dispositivo ou da rede. Cybersecurity Lead, Bitso

PRINCIPAIS CASOS DE USO DO ACCESS O Cloudflare Access fornece acesso para usuários simples e seguro aos seus recursos internos, sem VPN Aumentar/substituir sua VPN Descarregue aplicativos críticos para melhor segurança e experiência do usuário final. Gerencie o acesso de terceiros Autentique usuários terceirizados (como prestadores de serviços) com opções sem cliente, provedores de identidade social e muito mais. Capacitar os desenvolvedores Garanta que usuários técnicos privilegiados possam acessar infraestruturas críticas, sem comprometer o desempenho.

