Cloudflare 在 2024 年「Gartner® SV-SASE Magic Quadrant™」中榮獲表彰。 公告 >

Cloudflare Access

快速、可靠的 Zero Trust 網路存取 (ZTNA)

Access 會驗證環境（如身分識別和裝置狀態）以確保整個環境中的存取安全——無需 VPN。

立即試用，從免費方案開始！

Cloudflare Access 的優點
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提高團隊生產力

讓內部部署應用程式和 SaaS 應用程式一樣易於使用。與 VPN 相比，ZTNA 將遠端存取支援工單減少了 80%

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簡化管理

利用可靠的軟體連接器和統一的 Zero Trust 原則，簡化 ZTNA 的設定和作業。

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消除橫向移動

透過對每項資源實施基於環境的最低權限存取原則，縮小攻擊面。

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輕鬆擴展 Zero Trust

首先保護關鍵應用程式和風險較高的使用者群組，然後擴展雲端原生 ZTNA 以保護整個企業。

工作原理

在整個環境中管理使用者存取

Cloudflare Access 針對員工和第三方對所有自託管、SaaS 和非 Web 應用程式的存取提供驗證和保護，幫助降低風險並確保順暢的使用者體驗。

它會檢查每個要求的精細環境（如身分識別和裝置狀態），從而在您的整個企業中提供快速、可靠的存取。

透過 ZTNA 產品概觀瞭解更多資訊

瞭解 Access 在 Cloudflare 的 SASE 平台內如何運作

查看參考架構
分析師認可
Gartner logo
Cloudflare 在 2024 年「Gartner® 單一廠商 SASE Magic Quadrant™」中獲得認可

我們認為，這一認可是對 Cloudflare「輕分支，重雲端」架構的肯定，證明了它能夠幫助有雲端意識的全球企業加速實現網路現代化。

Forrester logo
Cloudflare 獲評為 2024 年第一季度 Forrester Wave™：安全服務邊緣解決方案「卓越表現者」

Cloudflare 在全球網路標準中獲得最高分數。我們認為，這一認可證明了我們致力於以「正確的方法」構建 SASE，進而在可組合且可程式設計的全球連通雲上融合網路和安全服務。

KuppingerCole Analysts logo
Cloudflare 在 2023 年 KuppingerCole Leadership Compass 中獲評為 SASE「領導者」

KuppingerCole Analysts AG 在 2023 年 SASE 市場分析中，列舉了 Cloudflare 的若干優勢，例如，龐大的全球分佈市場和複雜的流量加速、巨大的骨幹網容量、100% 運作時間保證，以及創新的遠端瀏覽器隔離。

客戶評價

「Cloudflare 為 Bitso 帶來了翻天覆地的變化，讓 Zero Trust 變得無比簡單。我們現在能夠更有效率地管理内部資源存取，確保適當的人員不論身在何方、使用何種裝置或網路，都能對適當的資源擁有正確的存取權限。」

——Bitso 網路安全主管

ACCESS 主要使用案例

透過 Cloudflare Access，使用者無需 VPN 即可簡單、安全地存取內部資源

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擴充/取代您的 VPN

卸載關鍵應用程式，以提供更好的安全性並提升使用者體驗。

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管理協力廠商存取

藉助無用戶端選項、社交身分識別提供者等來驗證第三方使用者（如承包商）。

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為開發人員賦能

確保特殊權限技術使用者能夠存取關鍵基礎架構，而無需犧牲效能。

幫助世界各地組織邁向 Zero Trust

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與專家討論
1Gartner，Zero Trust 網路存取「客戶之聲」，由同行貢獻者提供，2024 年 1 月 30 日。

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