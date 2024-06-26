Cloudflare 在 2024 年「Gartner® SV-SASE Magic Quadrant™」中榮獲表彰。
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Cloudflare Access
快速、可靠的 Zero Trust 網路存取 (ZTNA)
Access 會驗證環境（如身分識別和裝置狀態）以確保��整個環境中的存取安全——無需 VPN。
Cloudflare Access 的優點
簡化管理
利用可靠的軟體連接器和統一的 Zero Trust 原則，簡化 ZTNA 的設定和作業。
消除橫向移動
透過對每項資源實施基於環境的最低權限存取原則，縮小攻擊面。
輕鬆擴展 Zero Trust
首先保護關鍵應用程式和風險較高的使用者群組，然後擴展雲端原生 ZTNA 以保護整個企業。
工作原理
在整個環境中管理使用者存取
透過 ZTNA 產品概觀瞭解更多資訊
Cloudflare Access 針對員工和第三方對所有自託管、SaaS 和非 Web 應用程式的存取提供驗證和保護，幫助降低風險並確保順暢的使用者體驗。
它會檢查每個要求的精細環境（如身分識別和裝置狀態），從而在您的整個企業中提供快速、可靠的存取。
瞭解 Access 在 Cloudflare 的 SASE 平台內如何運作
分析師認可
Cloudflare 在 2024 年「Gartner® 單一廠商 SASE Magic Quadrant™」中獲得認可
我們認為，這一認可是對 Cloudflare「輕分支，重雲端」架構的肯定，證明了它能夠幫助有雲端意識的全球企業加速實現網路現代化。
Cloudflare 獲評為 2024 年第一季度 Forrester Wave™：安全服務邊緣解決方案「卓越表現者」
Cloudflare 在全球網路標準中獲得最高分數。我們認為，這一認可證明了我們致力於以「正確的方法」構建 SASE，進而在可組合且可程式設計的全球連通雲上融合網路和安全服務。
Cloudflare 在 2023 年 KuppingerCole Leadership Compass 中獲評為 SASE「領導者」
KuppingerCole Analysts AG 在 2023 年 SASE 市場分析中，列舉了 Cloudflare 的若干優勢，例如，龐大的全球分佈市場和複雜的流量加速、巨大的骨幹網容量、100% 運作時間保證，以及創新的遠端瀏覽器隔離。
客戶評價
「Cloudflare 為 Bitso 帶來了翻天覆地的變化，讓 Zero Trust 變得無比簡單。我們現在能夠更有效率地管理内部資源存取，確保適當的人員不論身在何方、使用何種裝置或網路，都能對適當的資源擁有正確的存取權限。」
——Bitso 網路安全主管
ACCESS 主要使用案例
透過 Cloudflare Access，使用者無需 VPN 即可簡單、安全地存取內部資源
擴充/取代您的 VPN
卸載關鍵應用程式，以提供更好的安全性並提升使用者體驗。
管理協力廠商存取
藉助無用戶端選項、社交身分識別提供者等來驗證第三方使用者（如承包商）。
為開發人員賦能
確保特殊權限技術使用者能夠存取關鍵基礎架構，而無需犧牲效能。
為您的企業取得 Cloudflare Access
1Gartner，Zero Trust 網路存取「客戶之聲」，由同行貢獻者提供，2024 年 1 月 30 日。
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