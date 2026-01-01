O Cloudflare Access verifica e protege o acesso de funcionários e terceiros em todos os seus aplicativos auto-hospedados, SaaS e não web, inclusive ferramentas de IA, ajudando a mitigar riscos e garantir uma experiência do usuário tranquila.

Ele verifica o contexto granular, como a identidade e a postura do dispositivo, para cada solicitação, fornecendo acesso rápido e confiável em toda a sua empresa.