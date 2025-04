O que é segurança zero trust?

O Zero Trust como filosofia é mais adequado aos ambientes de TI modernos do que as abordagens de segurança mais tradicionais. Com uma variedade tão grande de usuários e dispositivos acessando dados internos, e com dados armazenados dentro e fora da rede (em nuvem), é muito mais seguro assumir que nenhum usuário ou dispositivo é confiável, do que assumir que medidas preventivas de segurança bloquearam todos os acessos.

O principal benefício da aplicação dos princípios de Zero Trust é ajudar a reduzir a superfície de ataque de uma organização. Além disso, o Zero Trust minimiza os danos quando um ataque ocorre, restringindo a brecha a uma pequena área através da microssegmentação, o que também reduz o custo da recuperação. O Zero Trust reduz o impacto do roubo de credenciais de usuários e ataques de phishing, exigindo múltiplos fatores de autenticação. Ele ajuda a eliminar as ameaças que contornam as proteções tradicionais orientadas pelo perímetro.

E, ao verificar todas as solicitação, a segurança Zero Trust reduz o risco representado por dispositivos vulneráveis, incluindo dispositivos IoT, que muitas vezes são difíceis de serem protegidos e atualizados (veja segurança de IoT).