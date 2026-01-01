Identifique os desafios da arquitetura existente: avalie sua arquitetura atual para identificar pontos problemáticos, vulnerabilidades e ineficiências.

Identifique os desafios da arquitetura existente: avalie sua arquitetura atual para identificar pontos problemáticos, vulnerabilidades e ineficiências.

Comece a construir um caso de negócios: articule o valor estratégico da consolidação da segurança e/ou modernização da rede.

Comece a construir um caso de negócios: articule o valor estratégico da consolidação da segurança e/ou modernização da rede.

Mapeie um plano de migração: descreva orientações passo a passo para fazer a transição de seu estado atual para seu estado desejado.

Mapeie um plano de migração: descreva orientações passo a passo para fazer a transição de seu estado atual para seu estado desejado.