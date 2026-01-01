Inscreva-se

Vamos conversar sobre SSE ou SASE para sua organização

Colabore com especialistas da Cloudflare e crie seu roteiro Zero Trust
  • Identifique os desafios da arquitetura existente: avalie sua arquitetura atual para identificar pontos problemáticos, vulnerabilidades e ineficiências.
  • Comece a construir um caso de negócios: articule o valor estratégico da consolidação da segurança e/ou modernização da rede.
  • Mapeie um plano de migração: descreva orientações passo a passo para fazer a transição de seu estado atual para seu estado desejado.
  • Encontre seu ponto de partida: priorize os principais casos de uso e de "ganhos rápidos" para que você possa começar a obter valor o mais rápido possível.
Não importa se você está apenas começando ou já está há vários anos em sua jornada, a Cloudflare pode ajudar.
Ainda não está preparado para ter uma conversa ao vivo? Explore nossa arquitetura de referência SASE ou a demonstração interativa do Zero Trust
Serviço de acesso de borda seguro

Principais casos de uso

Cloudflare Zero Trust
  • Adote Zero Trust - Aumente ou substitua VPNs arriscadas, proteja o acesso de prestadores de serviços ou dispositivos não gerenciados, mitigue ataques de ransomware, visualize e reduza a exposição de dados.
  • Modernize sua rede - Simplifique a conectividade das filiais e a transição do MPLS, reduza ou elimine a DMZ, elimine a confiança elevada na LAN, acelere a conectividade para fusões e aquisições.
  • Proteja sua superfície de ataque - Evite phishing multicanal e comprometimento de e-mail empresarial, proteja funcionários remotos, proteja escritórios distribuídos, proteja a WAN.
  • Modernize seus aplicativos - Proteja o acesso a aplicativos e migrações para a nuvem, proteja o acesso privilegiado, evite vazamentos de código de desenvolvedores, fluxos de trabalho de DevOps seguros.
  • Proteja seus dados em qualquer lugar - Simplifique a conformidade com as regulamentações de privacidade de dados, gerencie a TI invisível, use a IA generativa com segurança e proteja seus dados confidenciais.
Cloudflare Zero Trust

Plataforma SSE e SASE

Cloudflare One Marketecture diagram
Verificar, filtrar, isolar e inspecionar todos os dispositivos que você gerencia e até os que você não gerencia.
  • Uma única plataforma uniforme e combinável para facilitar a configuração e as operações.
  • Inspeção de passagem única para todo o tráfego, de modo a garantir proteções consistentes em alta velocidade.
  • Conectividade any-to-any para reunir rede e segurança em um único plano de controle
  • Um SLA com 100% de tempo de atividade para os planos pagos que somente uma arquitetura Anycast pode oferecer.
Cloudflare One Marketecture diagram
Reconhecimento do analista

Reconhecida pelos principais analistas do setor em SASE/SSE.

Gartner logo
A Cloudflare foi nomeada visionária no Visionary in 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for SASE Platforms de 2025

Consideramos esta avaliação como um reconhecimento significativo de nossa estratégia para ajudar a conectar e proteger a segurança dos espaços de trabalho e a rede de cafeterias.

Forrester logo
Cloudflare um "Strong Performer" no The Forrester Wave™: Security Service Edge Solutions, T1 de 2024

A Cloudflare recebeu a pontuação mais alta no critério de rede global. Acreditamos que este reconhecimento valida nosso compromisso de desenvolver o SASE “da maneira certa”, convergindo serviços de rede e segurança em uma nuvem de conectividade combinável e programável.

Forrester logo
A Cloudflare é Strong Performer no The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Colaboration Security Solutions, T2 de 2025

De acordo com o relatório, "A Cloudflare é uma escolha sólida para organizações que buscam aumentar as ferramentas atuais de segurança de e-mail, mensagens e colaboração com recursos profundos de análise de conteúdo e processamento e detecção de malware."

