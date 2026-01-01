Nous considérons cette évaluation comme une reconnaissance importante de notre stratégie visant à connecter et à sécuriser les espaces de travail, ainsi que l'approche dite du « coffee shop networking ».
Cloudflare a reçu la meilleure note dans le critère Réseau mondial. Nous considérons que cette reconnaissance valide notre engagement à bâtir le SASE « comme il se doit », en faisant converger les services de sécurité et les services réseau sur une plateforme de cloud de connectivité composable et programmable.
Selon le rapport, « Cloudflare constitue un choix solide pour les entreprises qui cherchent à renforcer leurs outils actuels de sécurité du courrier électronique, des plateformes de messagerie et des applications collaboratives à l'aide de fonctionnalités d'analyse approfondie du contenu, de traitement et de détection des logiciels malveillants ».