S'inscrire

Discutons du SSE ou du SASE pour votre entreprise

Collaborez avec les experts Cloudflare et dressez votre roadmap vers le Zero Trust
  • Identifiez les problèmes au sein de votre architecture existante : évaluez votre architecture actuelle afin d'identifier les points d'accroche, les vulnérabilités et les inefficacités.
  • Commencez à développer une analyse de rentabilisation : énoncez la valeur stratégique de la consolidation de votre sécurité et/ou de la modernisation de votre réseau.
  • Établissez un plan de migration : décrivez les directives, étape par étape, de votre plan de transition vers la situation à laquelle vous aspirez.
  • Déterminez votre point de départ : priorisez les scénarios d'utilisation clés et les « victoires faciles » afin de commencer à générer de la valeur aussi vite que possible.
Que vous commenciez tout juste votre parcours ou que vous ayez déjà lancé ce dernier depuis plusieurs années, Cloudflare peut vous aider.
Vous n'êtes pas encore prêt à avoir une discussion en direct ? Découvrez notre architecture SASE de référence ou notre démo interactive du Zero Trust.
Parcours vers le SASE — Image

Nous contacter

En envoyant ce formulaire, vous acceptez de recevoir des informations concernant les produits, les événements et les offres spéciales de Cloudflare. Vous pouvez vous désabonner de ces messages à tout moment. Nous respectons vos choix en matière de confidentialité et ne vendrons jamais vos données. Nous vous invitons à consulter notre Politique de confidentialité pour plus d'informations.

Secure Access Service Edge

Principaux scénarios d'utilisation

Cloudflare Zero Trust
  • Adoptez le Zero Trust - Renforcez ou remplacez vos VPN peu sûrs, sécurisez l'accès de vos sous-traitants ou des appareils non gérés, atténuez les attaques par rançongiciel, visualisez et réduisez l'exposition aux données.
  • Modernisez votre réseau - Simplifiez la connectivité de branche et la transition depuis le MPLS, réduisez ou éliminez les DMZ, éliminez le niveau élevé de confiance sur le LAN, accélérez la connectivité lors des fusions-acquisitions.
  • Protégez votre surface d'attaque - Prévenez le phishing multicanal et la compromission du courrier électronique professionnel, protégez vos collaborateurs en télétravail, protégez vos bureaux distribués, sécurisez votre WAN.
  • Modernisez vos applications - Sécurisez l'accès aux applications et les migrations cloud, protégez les accès privilégiés, prévenez les fuites de code développeur, sécurisez les processus DevOps.
  • Protégez vos données, où qu'elles se trouvent - Simplifiez la conformité aux réglementations sur la confidentialité des données, gérez l'informatique fantôme (Shadow IT), utilisez l'IA générative en toute sécurité, protégez vos données sensibles.
Cloudflare Zero Trust

Plateforme SASE et SSE

Cloudflare One Marketecture diagram
Vérifient, filtrent, isolent, inspectent l'ensemble des appareils que vous administrez et même ceux que vous n'administrez pas.
  • Une plateforme unique, uniforme et composable pour plus de simplicité en matière de configuration et d'opérations.
  • Inspection en une seule passe de l'ensemble du trafic afin de garantir des protections cohérentes et à grande vitesse.
  • Connectivité point à point (any-to-any) afin de faire converger les fonctions réseau et de sécurité sur un plan de contrôle unique.
  • Les offres payantes présentent un SLA avec garantie de disponibilité de 100 % que seule une architecture Anycast peut proposer.
Cloudflare One Marketecture diagram
Reconnaissance par les analystes

Une solution SASE/SSE reconnue par les plus grands analystes du secteur

Gartner logo
Cloudflare a été nommée Visionary (Entreprise visionnaire) dans le rapport Gartner® Magic Quadrant™ 2025 consacré aux plateformes SASE

Nous considérons cette évaluation comme une reconnaissance importante de notre stratégie visant à connecter et à sécuriser les espaces de travail, ainsi que l'approche dite du « coffee shop networking ».

Forrester logo
Cloudflare est un Fournisseur performant dans le rapport The Forrester Wave™ consacré aux solutions SSE du premier trimestre 2024

Cloudflare a reçu la meilleure note dans le critère Réseau mondial. Nous considérons que cette reconnaissance valide notre engagement à bâtir le SASE « comme il se doit », en faisant converger les services de sécurité et les services réseau sur une plateforme de cloud de connectivité composable et programmable.

Forrester logo
Cloudflare a été nommée Strong Performer (Fournisseur performant) dans le rapport Forrester Wave™ consacré aux solutions de sécurité du courrier électronique, des plateformes de messagerie et des applications collaboratives du deuxième trimestre 2025

Selon le rapport, « Cloudflare constitue un choix solide pour les entreprises qui cherchent à renforcer leurs outils actuels de sécurité du courrier électronique, des plateformes de messagerie et des applications collaboratives à l'aide de fonctionnalités d'analyse approfondie du contenu, de traitement et de détection des logiciels malveillants ».

DÉMARRAGE

SOLUTIONS

SUPPORT

CONFORMITÉ

INTÉRÊT PUBLIC

ENTREPRISE

© 2026 Cloudflare, Inc.Politique de confidentialitéConditions d’utilisationSignaler des problèmes de sécuritéFiabilité et sécuritéMarque commerciale