Consideriamo questa valutazione un riconoscimento significativo della nostra strategia volta a contribuire a connettere e garantire la sicurezza degli spazi di lavoro e la creazione di reti nei bar.
Cloudflare ha ricevuto il punteggio più alto di tutti i fornitori valutati nella categoria Rete globale. Riteniamo che questo riconoscimento confermi il nostro impegno a costruire SASE "nel modo giusto", facendo convergere i servizi di rete e di sicurezza su una connettività cloud componibile e programmabile.
Secondo il report, "Cloudflare è una scelta solida per le organizzazioni che cercano di aumentare gli attuali strumenti di sicurezza di e-mail, messaggistica e collaborazione con funzionalità di analisi ed elaborazione approfondite dei contenuti e rilevamento malware."