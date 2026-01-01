Registrati

  • Identifica i problemi dell'architettura esistente: valuta la tua attuale architettura per identificare i punti deboli, le vulnerabilità e le inefficienze.
  • Inizia a costruire un business case: strategico della modernizzazione della sicurezza e/o della trasformazione della rete.
  • Mappa un piano di migrazione: delinea una guida dettagliata per passare dal tuo stato attuale allo stato che desideri.
  • Individua il tuo punto di partenza: dai la priorità ai principali casi d'uso e alle "vincite rapide", in modo da poter iniziare a realizzare valore il più rapidamente possibile.
Che tu abbia appena iniziato o che tu abbia intrapreso il tuo percorso da diversi anni, Cloudflare può aiutarti.
Pensi non sia ancora arrivato il momento di avere una conversazione dal vivo? Scopri la nostra architettura di riferimento SASE o guarda la demo interattiva di Zero Trust
  • Adotta Zero Trust - Aumenta o sostituisci VPN rischiose, proteggi l'accesso di appaltatori o dispositivi non gestiti, mitiga gli attacchi ransomware, visualizza e riduci l'esposizione dei dati.
  • Modernizza la tua rete - Semplifica la connettività delle filiali e la transizione da MPLS, riduci o elimina la DMZ, elimina l'elevata fiducia sulla LAN, accelera la connettività per fusioni e acquisizioni.
  • Proteggi la tua superficie d'attacco - Previeni il phishing multicanale e la compromissione della posta elettronica aziendale, proteggi i lavoratori remoti, proteggi gli uffici distribuiti, proteggi la WAN.
  • Modernizza le tue app - Proteggi l'accesso alle app e le migrazioni al cloud, proteggi l'accesso privilegiato, previeni la fuga di codice sviluppatore, proteggi i flussi di lavoro DevOps.
  • Proteggi i tuoi dati ovunque - Semplifica la conformità alle normative sulla privacy dei dati, gestisci lo shadow IT, utilizza in modo sicuro l'IA generativa, proteggi i tuoi dati sensibili.
Verifica, filtra, isola, ispeziona tutti i dispositivi che gestisci e anche i dispositivi che non gestisci.
  • Una piattaforma uniforme e componibile per configurazione e operazioni facilitate.
  • Ispezione in unica fase per tutto il traffico in modo da garantire protezioni coerenti e ad alta velocità.
  • Connettività any-to-any per far convergere rete e sicurezza su un unico piano di controllo.
  • SLA del 100% di uptime per i piani a pagamento che solo un'architettura Anycast può offrire.
Cloudflare nominato Visionario nel Gartner® Magic Quadrant™ 2025 per le piattaforme SASE

Consideriamo questa valutazione un riconoscimento significativo della nostra strategia volta a contribuire a connettere e garantire la sicurezza degli spazi di lavoro e la creazione di reti nei bar.

Cloudflare nominato Strong Performer per The Forrester Wave™: Security Service Edge Solutions, Q1 2024

Cloudflare ha ricevuto il punteggio più alto di tutti i fornitori valutati nella categoria Rete globale. Riteniamo che questo riconoscimento confermi il nostro impegno a costruire SASE "nel modo giusto", facendo convergere i servizi di rete e di sicurezza su una connettività cloud componibile e programmabile.

Cloudflare è Strong Performer in The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Collaboration Security Solutions, 2025Q2

Secondo il report, "Cloudflare è una scelta solida per le organizzazioni che cercano di aumentare gli attuali strumenti di sicurezza di e-mail, messaggistica e collaborazione con funzionalità di analisi ed elaborazione approfondite dei contenuti e rilevamento malware."

