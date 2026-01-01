Me interesa

Analicemos el uso de una plataforma SSE o SASE para tu organización

Colabora con los expertos de Cloudflare y crea tu plan de desarrollo Zero Trust
  • Identifica los desafíos de la arquitectura actual: evalúa tu arquitectura actual para identificar los puntos débiles, las vulnerabilidades y las deficiencias.
  • Empieza a estudiar la viabilidad: explica el valor estratégico de la consolidación de la seguridad y/o de la modernización de la red.
  • Elabora un plan de migración: prepara una guía paso a paso para la transición hacia un modelo ambicioso.
  • Encuentra tu punto de partida: prioriza los casos de uso clave y las "beneficios rápidos", para que puedas empezar a obtener valor lo antes posible.
Tanto si acabas de empezar como si llevas varios años en tu recorrido, Cloudflare puede ayudarte.
Principales casos de uso

  • Adopta Zero Trust: - Mejora o sustituye las VPN poco seguras, protege el acceso de proveedores o dispositivos no gestionados, mitiga los ataques de ransomware, visualiza y reduce la exposición de los datos.
  • Moderniza tu red: - Simplifica la conectividad de las filiales y la transición desde MPLS, reduce o elimina DMZ, elimina el nivel elevado de confianza en la LAN, acelera la conectividad en los procesos de fusión y adquisición.
  • Protege tu superficie de ataque: - Evita el phishing multicanal y las amenazas al correo electrónico corporativo, protege las oficinas, los usuarios remotos y la WAN.
  • Moderniza tus aplicaciones - Protege el acceso a las aplicaciones y la migración a la nube, el acceso fiable, evita las fugas de código de los desarrolladores, protege los flujos de trabajo en DevOps.
  • Protege tus datos en cualquier lugar - Simplifica el cumplimiento de la normativa sobre privacidad de datos, gestiona los elementos de Shadow IT, utiliza la IA generativa con seguridad, protege tus datos confidenciales.
Verifica, filtra, aísla e inspecciona todos los dispositivos que administras, e incluso los que no administres.
  • Una plataforma uniforme y componible para simplificar la configuración y los procesos.
  • Inspección de paso único para todo el tráfico, y para garantizar así una protección permanente y ultrarrápida.
  • Conectividad universal para integrar la red y la seguridad en un solo plano de control.
  • SLA del 100 % de tiempo activo que solo es posible con una arquitectura Anycast (para planes de pago).
Reconocida por los principales analistas del sector en el ámbito de soluciones SASE/SSE

Cloudflare ha sido nombrado "visionario" en el informe "Gartner® Magic Quadrant™ for SASE Platforms, 2025"

Consideramos esta evaluación como un importante reconocimiento a nuestra estrategia para ayudar a conectar y garantizar la seguridad del lugar de trabajo y las redes de cafeterías.

Cloudflare reconocido como competidor sólido en el informe "The Forrester Wave™: Security Service Edge Solutions", 1.er trimestre de 2024

Cloudflare recibió la puntuación más alta en la categoría de red global. Creemos que nuestro reconocimiento valida nuestro compromiso por crear una solución SASE "de la mejor forma", combinando servicios de red y seguridad en una conectividad cloud programable y componible.

Cloudflare ha sido reconocida como una empresa con un rendimiento sólido en el informe "The Forrester Wave™: for Email, Messaging, And Collaboration Security Solutions, 2.º trimestre de 2025"

Según el informe, "Cloudflare es una opción sólida para las organizaciones que buscan mejorar las herramientas actuales de seguridad del correo electrónico, la mensajería y la colaboración con funciones avanzadas de análisis y procesamiento de contenidos y detección de malware".

