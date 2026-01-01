Registrieren

Sprechen wir über SSE oder SASE für Ihre Organisation

Arbeiten Sie mit Cloudflare-Experten zusammen und erstellen Sie Ihre Zero Trust-Roadmap
  • Herausforderungen der bestehenden Architektur identifizieren: Analysieren Sie Ihre derzeitige Architektur, um Probleme, Schwachstellen und Ineffizienzen zu ermitteln.
  • Einen Business Case erarbeiten: Erläutern Sie den strategischen Wert der Sicherheitsmodernisierung und/oder der Transformation von Netzwerkdiensten.
  • Einen Migrationsplan erstellen: Skizzieren Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Übergang vom Status quo zu Ihrem angestrebten Zustand.
  • Den Ausgangspunkt ermitteln: Priorisieren Sie die wichtigsten Anwendungsfälle und „Quick Wins“, damit Sie so schnell wie möglich erste Vorteile realisieren können.
Egal, ob Sie gerade erst starten oder sich schon mehrere Jahre in der Umstellung befinden: Cloudflare kann Ihnen helfen.
Noch nicht bereit für ein persönliches Gespräch? Entdecken Sie unsere SASE-Referenzarchitektur oder interaktive Zero Trust-Demo
Umstellung auf SASE – Abbildung

Kontakt

Durch Absenden dieses Formulars stimmen Sie zu, von Cloudflare Informationen zu seinen Produkten, Veranstaltungen und Sonderangeboten zu erhalten. Sie können diese Nachrichten jederzeit wieder abbestellen. Wir werden Ihre Daten niemals verkaufen und respektieren Ihre Datenschutzentscheidungen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzrichtlinien.

Secure Access Service Edge (SASE)

Wichtigste Anwendungsfälle

Cloudflare Zero Trust
  • Zero Trust implementieren - Erweitern oder ersetzen Sie riskante VPNs, sichern Sie den Zugriff von Auftragnehmern oder nicht verwalteten Geräten, wehren Sie Ransomware-Angriffe ab, betrachten und reduzieren Sie das Datenrisiko.
  • Ihr Netzwerk modernisieren - Vereinfachen Sie die Konnektivität von Zweigstellen und den Übergang von MPLS, reduzieren oder eliminieren Sie die DMZ, beseitigen Sie übermäßiges Vertrauen im LAN, beschleunigen Sie die Konnektivität für Fusionen und Übernahmen.
  • Ihre Angriffsfläche schützen - Verhindern Sie Multi-Channel-Phishing und die Kompromittierung von Geschäfts-E-Mails, schützen Sie Mitarbeitende an Remote-Standorten, schützen Sie verteilte Büros, sichern Sie das WAN.
  • Ihre Apps modernisieren - Sichern Sie den Anwendungszugriff und Cloud-Migrationen, schützen Sie privilegierten Zugriff, verhindern Sie die Offenlegung von Entwicklercode, sichern Sie DevOps-Workflows.
  • Ihre Daten überall schützen - Vereinfachen Sie die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen, verwalten Sie Schatten-IT, nutzen Sie generative KI sicher, schützen Sie Ihre sensiblen Daten.
Cloudflare Zero Trust

SSE & SASE-Plattform

Cloudflare One Marketecture diagram
Verifizieren, Filtern, Isolieren, Inspizieren – ob die Geräte von Ihnen verwaltet werden oder nicht.
  • Eine einheitliche und modular aufgebaute Plattform. Einfach einzurichten und zu betreiben.
  • Single-Pass-Überprüfung für den gesamten Traffic für einheitliche, blitzschnelle Schutzvorkehrungen.
  • Any-to-Any-Konnektivität zur Verschmelzung von Netzwerk- und Sicherheitsdiensten auf einer Kontrollebene.
  • 100 %-Verfügbarkeit-SLA für kostenpflichtige Tarife, die nur eine Anycast-Architektur bieten kann.
Cloudflare One Marketecture diagram
Anerkennung durch Analysten

Anerkannt von führenden Branchenanalysten für SASE/SSE

Gartner logo
Cloudflare wurde im Gartner® Magic Quadrant™ 2025 für SASE-Plattformen als Visionär ausgezeichnet

Wir betrachten diese Bewertung als bedeutende Anerkennung unserer Strategie, die Sicherheit am Arbeitsplatz zu verbessern und beim Coffee Shop-Networking zu sichern.

Forrester logo
Cloudflare wurde in „The Forrester Wave™: Security Service Edge Solutions, Q1 2024“ als „Strong Performer“ eingestuft

Cloudflare erhielt die höchste Punktzahl für das Kriterium „Globales Netzwerk“. Wir sehen diese Anerkennung als Bestätigung unserer Bemühungen, SASE auf die richtige Art und Weise zu entwickeln, indem wir Netzwerk- und Sicherheitsdienste in einer zusammensetzbaren, programmierbaren Connectivity Cloud zusammenführen.

Forrester logo
Cloudflare in der „Forrester Wave™-Bewertung von Sicherheitslösungen für E-Mails, Nachrichten und Groupware im zweiten Quartals 2025 als „Strong Performer“ aufgeführt

In dem Bericht heißt es: „Cloudflare ist eine gute Wahl für Unternehmen, die die aktuellen Sicherheitstools für E-Mails, Messengerdienste und Groupware um eine tiefgreifende Analyse und Verarbeitung von Inhalten sowie um Funktionen zur Erkennung von Schadsoftware ergänzen möchten.“

ERSTE SCHRITTE

LÖSUNGEN

SUPPORT

COMPLIANCE

ÖFFENTLICHES INTERESSE

UNTERNEHMEN

© 2026 Cloudflare, Inc.DatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenSicherheitsprobleme berichtenVertrauen und SicherheitMarkenzeichenImpressum