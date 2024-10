Erkunden Sie unsere Cloudflare Zero-Trust-Plattform

Die Zero Trusact-Plattform von Cloudflare konsolidiert viele ehemals unterschiedliche Technologielösungen — Zero Trust Network Access, Secure Web Gateway, DNS Filtering, Cloud Access Security Broker (CASB) und mehr — in einer einzigen, nativ integrierten Plattform.

In diesem interaktiven Erlebnis können Sie in Ihrem eigenen Tempo entdecken und lernen, wie alles zusammenarbeitet.

Erleben Sie, wie Cloudflare Zero-Trust-Anwendungsfälle vereinfacht, z. B.: