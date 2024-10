Participez à un tour d'horizon en autonomie de la plateforme Zero Trust de Cloudflare

Le service Zero Trust de Cloudflare consolide un grand nombre de solutions technologiques autrefois distinctes, comme l'accès réseau Zero Trust, la passerelle web sécurisée (Secure Web Gateway), le filtrage DNS, l'agent de sécurité des accès au cloud (CASB) et bien d'autres, au sein d'une plateforme unique et nativement intégrée.

Cette expérience interactive vous permettra de découvrir et d'apprendre à votre rythme comment tous ces services fonctionnent ensemble.

Découvrez comment Cloudflare simplifie différents scénarios d'utilisation de l'approche Zero Trust, tels que les suivants :