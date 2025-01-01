Ознакомьтесь с презентацией платформы Zero Trust от Cloudflare.
Интегрированная платформа Zero Trust от Cloudflare объединяет многие технологии, прежде существовавшие отдельно: сетевой доступ с нулевым доверием (Zero Trust), защищенный веб-шлюз, фильтрацию DNS, брокер безопасности облачного доступа (CASB) и многое другое.
Эта интерактивная презентация позволит вам в собственном темпе узнать, как вместе работают все ее компоненты.
Узнайте на практике, к�ак Cloudflare упрощает применение Zero Trust в различных ситуациях:
Внедрение детализированных средств контроля доступа по принципу «отказ по умолчанию» для облака, локальных приложений и SaaS-приложений.
Фильтрация DNS- и HTTP-трафика для сотрудников в офисе и на удаленной работе.
Внедрение принципов Zero Trust при работе в браузере без ущерба для производительности.