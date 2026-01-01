Uważamy tę ocenę za istotne wyróżnienie naszej strategii, której celem jest łączenie i zabezpieczanie przestrzeni roboczych oraz sieci w miejscach publicznych, takich jak kawiarnie.
Cloudflare uzyskało najwyższą ocenę w kryterium sieci globalnej. Uważamy, że to wyróżnienie potwierdza nasze zaangażowanie w budowanie modelu SASE „we właściwy sposób” poprzez łączenie usług dotyczących sieci i bezpieczeństwa w ramach komponowalnej, programowalnej chmury connectivity cloud.
Według raportu „Cloudflare jest dobrym wyborem dla organizacji, które chcą uzupełnić obecne narzędzia zabezpieczające pocztę e-mail, przesyłanie wiadomości i współpracę o możliwości dogłębnej analizy i przetwarzania treści oraz wykrywania złośliwego oprogramowania”.