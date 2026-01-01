Zarejestruj się

  • Zidentyfikuj wyzwania dotyczące istniejącej architektury: oceń obecną architekturę, aby zidentyfikować problemy, luki w zabezpieczeniach i nieefektywności.
  • Rozpocznij opracowywanie uzasadnienia biznesowego: określ strategiczną korzyść z konsolidacji zabezpieczeń i/lub modernizacji sieci.
  • Opracuj plan migracji: przygotuj wskazówki krok po kroku dotyczące przejścia od stanu aktualnego do docelowego.
  • Znajdź punkt początkowy: określ priorytety kluczowych zastosowań i „szybkich zwycięstw”, aby jak najszybciej zacząć osiągać korzyści.
Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy masz już kilkuletnie doświadczenie, Cloudflare może Ci pomóc.
Nie chcesz jeszcze rozmawiać na żywo? Zapoznaj się z naszą architekturę referencyjną SASE lub interaktywnym demo Zero Trust
SASE

Główne przypadki zastosowania

Cloudflare Zero Trust
  • Wdrożenie dostępu w modelu Zero Trust - popraw bezpieczeństwo ryzykownych połączeń VPN lub zastąp je zupełnie, zabezpiecz dostęp kontrahentów lub niezależnych urządzeń, ograniczaj skutki ataków za pomocą oprogramowania typu ransomware, przeglądaj i ograniczaj ekspozycję danych.
  • Modernizacja sieci - uprość łączność między oddziałami i odejdź od technologii MPLS, zmniejsz lub wyeliminuj strefy DMZ, wyeliminuj podwyższony poziom zaufania w sieci LAN oraz przyspiesz zapewnianie łączności po fuzjach i przejęciach.
  • Ochrona powierzchni narażenia na atak - zabezpiecz się przed phishingiem wielokanałowym i naruszeniem bezpieczeństwa firmowej poczty e-mail, zabezpiecz pracowników zdalnych i rozproszone biura, zapewnij bezpieczeństwo sieci WAN.
  • Modernizacja aplikacji - zabezpiecz dostęp do aplikacji i migracje do chmury, chroń dostęp uprzywilejowany, zapobiegaj wyciekom kodu programistów i zabezpiecz przepływy pracy DevOps.
  • Ochrona danych w każdym miejscu - uprość zapewnianie zgodności z przepisami o ochronie prywatności danych, zarządzaj szarą strefą IT, bezpiecznie korzystaj z generatywnej sztucznej inteligencji i chroń swoje wrażliwe dane.
Cloudflare Zero Trust

Platforma SSE i SASE

Cloudflare One Marketecture diagram
Weryfikuj, filtruj, izoluj i sprawdzaj na wszystkich urządzeniach, którymi zarządzasz, a nawet na tych, którymi nie zarządzasz.
  • Jedna jednolita i komponowalna platforma gwarantująca łatwość konfiguracji i obsługi. -Kontrola całego ruchu z jednym skanowaniem, gwarantująca spójną i szybko działającą ochronę. -Łączność typu każdy z każdym zapewniająca połączenie sieci i bezpieczeństwa w jednej płaszczyźnie sterowania. -Umowa SLA ze 100-procentową dostępnością w płatnych planach, którą może zapewnić tylko architektura Anycast.
Wyróżnienie od analityków

Uznanie ze strony najlepszych analityków branżowych za rozwiązania SASE/SSE

Gartner logo
Firma Cloudflare została uznana za Wizjonera w raporcie Gartner® Magic Quadrant™ w kategorii platform SASE z 2025 r.

Uważamy tę ocenę za istotne wyróżnienie naszej strategii, której celem jest łączenie i zabezpieczanie przestrzeni roboczych oraz sieci w miejscach publicznych, takich jak kawiarnie.

Forrester logo
Cloudflare uzyskała tytuł „Strong Performer” w raporcie „The Forrester Wave™: Security Service Edge Solutions, Q1 2024”

Cloudflare uzyskało najwyższą ocenę w kryterium sieci globalnej. Uważamy, że to wyróżnienie potwierdza nasze zaangażowanie w budowanie modelu SASE „we właściwy sposób” poprzez łączenie usług dotyczących sieci i bezpieczeństwa w ramach komponowalnej, programowalnej chmury connectivity cloud.

Forrester logo
Cloudflare uzyskała tytuł „Strong Performer” w raporcie The Forrester Wave™: rozwiązania bezpieczeństwa poczty elektronicznej, komunikacji i współpracy, II kwartał 2025

Według raportu „Cloudflare jest dobrym wyborem dla organizacji, które chcą uzupełnić obecne narzędzia zabezpieczające pocztę e-mail, przesyłanie wiadomości i współpracę o możliwości dogłębnej analizy i przetwarzania treści oraz wykrywania złośliwego oprogramowania”.

