Me interesa

Analicemos el uso de una plataforma SSE o SASE para tu organización

Colabora con los expertos de Cloudflare y crea tu plan de desarrollo Zero Trust
  • Identifica los desafíos de la arquitectura actual: evalúa tu arquitectura actual para identificar los puntos débiles, las vulnerabilidades y las deficiencias.
  • Empieza a crear un caso de negocio: articula el valor estratégico de la consolidación de la seguridad y/o de la modernización de la red.
  • Elabora un plan de migración: prepara una guía paso a paso para la transición hacia un modelo ambicioso.
  • Encuentra tu punto de partida: prioriza los casos de uso clave y las "beneficios rápidos", para que puedas empezar a obtener valor lo antes posible.
Tanto si acabas de empezar como si tienes una experiencia de varios años, Cloudflare puede ayudarte.
¿Necesitas más tiempo? Explora nuestra arquitectura de referencia SASE o la demostración interactiva de Zero Trust
Adopción de SASE - imagen

Te ayudamos

Al enviar este formulario, aceptas recibir información de Cloudflare relacionada con nuestros productos, eventos y ofertas especiales. Puedes cancelar la suscripción a estos mensajes en cualquier momento. Nunca venderemos tus datos, y valoramos tus elecciones de privacidad. Consulta nuestra política de privacidad para obtener más información.

Secure access service edge

Principales casos de uso

Cloudflare Zero Trust
  • Adopta Zero Trust. - Mejora o sustituye las VPN poco seguras, protege el acceso de proveedores o dispositivos no gestionados, mitiga los ataques de ransomware, visualiza y reduce la exposición de los datos.
  • Moderniza tu red. - Simplifica la conectividad de las filiales y la transición desde MPLS, reduce o elimina DMZ, elimina el nivel elevado de confianza en la LAN, acelera la conectividad en los procesos de fusión y adquisición.
  • Protege tu superficie de ataque. - Evita el phishing multicanal y las amenazas al correo electrónico corporativo, protege las oficinas, los usuarios remotos y la WAN.
  • Moderniza tus aplicaciones. - Protege el acceso a las aplicaciones y la migración a la nube, el acceso fiable, evita las fugas de código de los desarrolladores, protege los flujos de trabajo en DevOps.
  • Protege tus datos en cualquier lugar. - Simplifica el cumplimiento de la normativa sobre privacidad de datos, gestiona los elementos de Shadow IT, utiliza la IA generativa con seguridad, protege tus datos confidenciales.
Cloudflare Zero Trust

Plataforma SSE y SASE

Cloudflare One Marketecture diagram
Verifica, filtra, aísla e inspecciona todos los dispositivos que administras, e incluso los que no administres.
  • Una plataforma uniforme y componible para simplificar la configuración y los procesos.
  • Inspección de paso único para todo el tráfico, y para garantizar así una protección permanente y ultrarrápida.
  • Conectividad universal para integrar la red y la seguridad en un solo plano de control.
  • SLA del 100 % de tiempo activo que solo es posible con una arquitectura Anycast (para planes de pago).
Cloudflare One Marketecture diagram
Reconocimientos de analistas

Reconocida por los principales analistas del sector en el ámbito de soluciones SASE/SSE

Gartner logo
Cloudflare fue reconocida como empresa visionaria en el informe Gartner® Magic Quadrant™ for SASE Platforms

Consideramos que esta evaluación es un reconocimiento importante a nuestra estrategia para conectar y proteger la seguridad en espacios de trabajo y redes en cafeterías.

Forrester logo
Cloudflare es reconocido como competidor sólido en el informe "The Forrester Wave™: Security Service Edge Solutions", 1.° trimestre de 2024

Cloudflare recibió la puntuación más alta en la categoría de red global. Creemos que nuestro reconocimiento valida nuestro compromiso por crear una solución SASE "de la mejor forma", combinando servicios de red y seguridad en una conectividad cloud programable y modular.

Forrester logo
Cloudflare es reconocido como un competidor sólido en The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Collaboration Security Solutions, 2.° trimestre de 2025

Según el informe, "Cloudflare es una opción sólida para las organizaciones que buscan mejorar las herramientas actuales de seguridad de correo electrónico, mensajería y colaboración con análisis y procesamiento de contenido detallados y capacidades de detección de malware".

PRIMEROS PASOS

SOLUCIONES

SOPORTE

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

INTERÉS PÚBLICO

EMPRESA

© 2026 Cloudflare, Inc.Política de privacidadTérminos de usoInformar sobre problemas de seguridadConfianza y seguridadMarca comercial