Consideramos que esta evaluación es un reconocimiento importante a nuestra estrategia para conectar y proteger la seguridad en espacios de trabajo y redes en cafeterías.
Cloudflare recibió la puntuación más alta en la categoría de red global. Creemos que nuestro reconocimiento valida nuestro compromiso por crear una solución SASE "de la mejor forma", combinando servicios de red y seguridad en una conectividad cloud programable y modular.
Según el informe, "Cloudflare es una opción sólida para las organizaciones que buscan mejorar las herramientas actuales de seguridad de correo electrónico, mensajería y colaboración con análisis y procesamiento de contenido detallados y capacidades de detección de malware".