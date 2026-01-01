Cloudflare Access 验证并保护员工和第三方对企业所有自托管、SaaS 和非 Web 应用（包括 AI 工具）的访问，帮助减轻风险并确保流畅的用户体验。

它检查每个请求的细粒度上下文信息，如身份和设备态势，为整个企业提供快速、可靠的访问体验。