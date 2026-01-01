La solution Cloudflare Access vérifie et sécurise l'accès des tiers et de vos collaborateurs sur l'ensemble de vos applications (auto-hébergées, SaaS et non web, ainsi que les outils soutenus par IA) afin de vous aider à atténuer les risques et à garantir une expérience utilisateur fluide.

Elle contrôle le contexte granulaire, comme l'identité et le niveau de sécurité des appareils, pour chaque requête afin d'assurer un accès fiable et rapide partout dans votre entreprise.