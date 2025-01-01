S’inscrire

Le réseau Cloudflare constitue bien souvent un composant stratégique au sein d'une infrastructure. L'ajout d'un SME Cloudflare à votre équipe pendant le déploiement vous prépare à la réussite dès le départ. C'est un atout permettant de prévenir les erreurs de configuration et d'optimiser les bénéfices des solutions. Les services professionnels de Cloudflare comprennent les suivants :

  • Fournis directement par Cloudflare ou via notre vaste réseau de partenaires de prestation de services autorisés
  • Disponibles dans le monde entier, des conseils d'experts pour toutes les solutions Cloudflare
  • Flexibles, avec une gamme de conseils ou d'options pratiques pour mieux répondre à vos besoins
SERVICES PROFESSIONNELS DE CLOUDFLARE

Planifiez, configurez et déployez

Profitez de notre expérience et de nos outils pour accélérer votre mise en œuvre de Cloudflare.

L'expertise de Cloudflare

Toutes nos contributions sont inspirées des meilleures pratiques et dirigées par des experts qui déploient quotidiennement des solutions Cloudflare toute la journée.

Prise en main rapide

Accélérez les objectifs de modernisation, avec notamment la consolidation rapide des fournisseurs et l'innovation en matière de sécurité.

Disponibilité mondiale

Les équipes et les partenaires des services professionnels de Cloudflare sont répartis dans le monde entier, garantissant une assistance locale.

Services professionnels de conseil Quickstart

Déployez rapidement et efficacement

Avec Quickstart, un SME des solutions Cloudflare travaille aux côtés de votre équipe pour l'orienter dans la configuration avec les meilleures pratiques éprouvées, afin de vous aider à déployer en toute confiance. En ayant recours à un expert Cloudflare, les équipes qui sont surchargées peuvent gagner du temps et s'armer pour la réussite dès le départ.

Dossier de solution
Quickstart advisory professional services

Services professionnels experts

Services de mise en œuvre pratiques

Pour les déploiements associés à des exigences complexes ou uniques, les architectes et les consultants Cloudflare se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en œuvre de bout en bout. La mobilisation d'experts s'effectue au cas par cas, en fonction de vos critères de réussite spécifiques, notamment en ce qui concerne la planification de projet, la conception architecturale, la validation des tests et l'assistance pratique.

Téléchargez la présentation de solution
Expert professional services

Partenaires de prestation de services autorisés

Un écosystème mondial de partenaires de prestation de services

Les partenaires de prestation de services autorisés de Cloudflare affichent un solide historique marqué par l'excellence des expériences proposées aux clients et par une connaissance approfondie de nos services aux clients. Pour obtenir la désignation ASDP, les partenaires suivent un rigoureux processus de validation technique et sont évalués en fonction des mérites (en matière de sécurité, de performances et de fiabilité) de leurs capacités de prestation de services.

Vous souhaitez devenir un partenaire de prestation de services autorisé de Cloudflare ? Découvrez comment vous lancer.

Authorized service delivery partners

Commencez dès aujourd'hui

Discuter avec un expert

Prise en main

