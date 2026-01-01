Cloudflare Access 針對員工和第三方對所有自託管、SaaS 和非 Web 應用程式的存取（包括 AI 工具）提供驗證和保護，幫助降低風險並確保順暢的使用者體驗。

它會檢查每個要求的精細環境（如身分識別和裝置狀態），從而在您的整個企業中提供快速、可靠的存取。