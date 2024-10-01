懂行的開發人員都在使用 Cloudflare

構建完整堆疊和 AI 應用程式所需的全部基元

純粹的創造和自由的創新。不再為基礎架構、效能和無法預測的定價而憂心忡忡：Cloudflare 開發人員平台提供了可擴展的運算能力、資料庫、儲存、媒體和 AI 來構建應用程式。

比較方案與定價
Illustration of building blocks
優點

在全球連通雲中基於可擴展的基礎架構進行構建

Origin server icon
改善世界各地的使用者體驗

當程式碼自動部署至全球 300 個位置時，降低了延遲並提高了控制能力。

network-scale
提高工作效率和創新

隨時隨地構建、部署和交付值得信賴的應用程式且無需營運開支。從撰寫到部署程式碼，開發人員一路暢通。

透明且具競爭力的定價

透過慷慨的免費方案、透明定價及零輸出費用減少成本。

分析師認可

2023 年第四季 Forrester New Wave 邊緣開發平台「領導者」

Forrester logo
2021 年第 4 季

Forrester 副總裁兼首席分析師 Jeffrey Hammond 表示，Cloudflare「可提供強大的運算、資料服務和 Web 開發功能。Workers KV 與 Workers 搭配在一起可增加邊緣資料儲存空間。

Pages、Stream 和 Images 為現代化 Web 工作負載提供更高層級的平台服務。Cloudflare 可提供直覺化的開發人員體驗，支援全域快速部署更新後的程式碼，且僅需最短的冷啟動時間。」

閱讀報告
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構建雄心勃勃的應用程式

構建
儲存
傳遞媒體

在我們可無限擴展的全球網路（位置覆蓋超過 330 座城市）上執行工作負載。立即在全球各地部署無伺服器程式碼，為您的應用程式提供卓越的效能、可靠性及擴展性。

  • 在全球範圍內部署和執行程式碼，減少網路往返，最大限度降低延遲

  • 使用熱門架構，以極少的設定進行部署，提供更好的開發人員體驗

  • 執行背景或批次工作，讓服務以自己的步調執行。

  • 使用 Workers 整合市場擴展工具組

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瞭解如何在 Cloudflare 上構建完整堆疊 Web 應用程式

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主要使用案例

Slide 1 of 6
構建可擴展的完整堆疊應用程式

使用 Cloudflare Workers 構建可視需求縮放的無伺服器應用程式。

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最佳化 Web 體驗

使用最佳化的影像、影片和動態功能增強應用程式。

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GPU icon
構建 AI 應用程式

在我們的全球 GPU 網路上執行生成式 AI 工作。

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Stopwatch icon
提升應用程式可靠性

使用記錄和分析偵測、診斷並解決應用程式問題。

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擷取、儲存和查詢資料

提供各種選項來儲存、處理以及查詢資料和物件。

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Lightning bolt icon
傳遞、儲存和最佳化媒體

快速、具有成本效益地下載作為物件儲存的數位資產。

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構建可擴展的完整堆疊應用程式

使用 Cloudflare Workers 構建可視需求縮放的無伺服器應用程式。

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最佳化 Web 體驗

使用最佳化的影像、影片和動態功能增強應用程式。

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構建 AI 應用程式

在我們的全球 GPU 網路上執行生成式 AI 工作。

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提升應用程式可靠性

使用記錄和分析偵測、診斷並解決應用程式問題。

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擷取、儲存和查詢資料

提供各種選項來儲存、處理以及查詢資料和物件。

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傳遞、儲存和最佳化媒體

快速、具有成本效益地下載作為物件儲存的數位資產。

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構建可擴展的完整堆疊應用程式

使用 Cloudflare Workers 構建可視需求縮放的無伺服器應用程式。

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最佳化 Web 體驗

使用最佳化的影像、影片和動態功能增強應用程式。

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構建 AI 應用程式

在我們的全球 GPU 網路上執行生成式 AI 工作。

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提升應用程式可靠性

使用記錄和分析偵測、診斷並解決應用程式問題。

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擷取、儲存和查詢資料

提供各種選項來儲存、處理以及查詢資料和物件。

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傳遞、儲存和最佳化媒體

快速、具有成本效益地下載作為物件儲存的數位資產。

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C&A 利用 Cloudflare 轉向無伺服器環境，在線上購物激增時實現快速擴展

隨著 C&A 對未來進行詳細規劃，該團隊意識到，他們需要一個靈活的基礎架構，來適應黑色星期五、極具誘惑力的行銷促銷活動以及社交媒體影響者所帶來的不可預測的數位群體。在此期間，流量可能會在非常短的時間內增長 10 倍。

現在，Cloudflare Workers 不僅可提供順暢的客戶體驗，還可讓 C&A 管理網站流量的波動，並且不會產生過高的成本。

「Cloudflare 與我們的電子商務願景完全一致。透過 Cloudflare Workers，我們能夠消除實作和管理伺服器的營運支出。這為我們騰出了更多時間來專注於業務。」

利用無伺服器最佳化應用程式開發

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產品

構建完整堆疊無伺服器應用程式

Workers AI

在全球網路中的 GPU 上執行推斷。

Cloudflare pages orange
頁面

建立可立即部署至 Cloudflare 全球網路的完整堆疊應用程式。

在 Cloudflare 全球網路上構建下一個重要產品

開始使用比較方案與定價

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