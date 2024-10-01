構建完整堆疊和 AI 應用程式所需的全部基元
純粹的創造和自由的創新。不再為基礎架構、效能和無法預測的定價而憂心忡忡：Cloudflare 開發人員平台提供了可擴展的運算能力、資料庫、儲存、媒體和 AI 來構建應用程式。
當程式碼自動部署至全球 300 個位置時，降低了延遲並提高了控制能力。
隨時隨地構建、部署和交付值得信賴的應用程式且無需營運開支。從撰寫到部署程式碼，開發人員一路暢通。
透過慷慨的免費方案、透明定價及零輸出費用減少成本。
Forrester 副總裁兼首席分析師 Jeffrey Hammond 表示，Cloudflare「可提供強大的運算、資料服務和 Web 開發功能。Workers KV 與 Workers 搭配在一起可增加邊緣資料儲存空間。
Pages、Stream 和 Images 為現代化 Web 工作負載提供更高層級的平台服務。Cloudflare 可提供直覺化的開發人員體驗，支援全域快速部署更新後的程式碼，且僅需最短的冷啟動時間。」
在我們可無限擴展的全球網路（位置覆蓋超過 330 座城市）上執行工作負載。立即在全球各地部署無伺服器程式碼，為您的應用程式提供卓越的效能、可靠性及擴展性。
在全球範圍內部署和執行程式碼，減少網路往返，最大限度降低延遲
使用熱門架構，以極少的設定進行部署，提供更好的開發人員體驗
執行背景或批次工作，讓服務以自己的步調執行。
使用 Workers 整合市場擴展工具組