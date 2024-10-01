Porsche Informatik 藉助 Cloudflare 保護 3000 多個經銷商網站，並自動對其執行「雲端智慧」遷移

Porsche Informatik 是歐洲最大、最成功的汽車經銷商 Porsche Holding Salzburg 的子公司，它為未來的行動服務開發開創性軟體解決方案。它有 180 多種自訂軟體解決方案，為四個大洲 34 個國家/地區的使用者提供服務，並於 2011 年 3 月加入了 Volkswagen Group。

Volkswagen Group 擁有歐洲大陸一些廣為人知且享有盛譽的汽車品牌。其中包括 Porsche 和 Volkswagen、Audi、Bentley、CUPRA、Lamborghini、SEAT 和 ŠKODA。

挑戰：確保全球雲端遷移安全

作為 Porsche Holding 的全面 IT 和技術服務供應商，Porsche Informatik 構建並維護著一個國際銷售和支援基礎架構，其中包括汽車經銷商管理、車輛融資、分銷和物流規劃系統。

為了安全順暢地轉換至雲端，Porsche Informatik 制定了一系列非常具體的目標，包括：

保護 Web 資產和客戶網域，使其免受越來越複雜的惡意網際網路活動的影響

在面對不穩定的國際網路狀況時確保彈性和高可用性，進而提升和保持客戶信任

自動執行網域遷移和 SSL 管理流程

遵守歐洲和國際資料當地語系化法規和最佳做法

Porsche Informatik 雲端和虛擬化服務主管 Thomas Zangl 說道：「憑藉我們在過去 20 年積累的傳統應用程式詳細目錄，Porsche Informatik 希望確保我們更新的現代應用程式和傳統的用戶端-伺服器應用程式都能雲端就緒。若要做到這一點，我們需要一個像 Cloudflare 這樣的合作夥伴，來幫助我們解決挑戰，限制傳統應用程式中的相依性，並在將工作負載從資料中心遷移到雲端受管服務時獲得最大好處。」

建立合作關係——保護 Web 應用程式和公開存取點免遭 DDoS 攻擊

2022 年，Porsche Informatik 透過一系列小規模測試和概念驗證 (POC)，開啟了 Cloudflare 之旅。然而，隨著烏克蘭衝突的爆發，它從評估 Cloudflare 轉向了在所有公共網站、端點和應用程式中實施 Cloudflare WAF 和應用程式服務以及進階 DDoS 防護。

「我們遇到了一起惡意流量暴增事件，這似乎來自資金充足的專業團體，但 Cloudflare 化解了針對我們的攻擊，」Zangl 說，「由於他們的全球網路提供了一流的 DDoS 和 zero-day 漏洞利用防護，我們極其輕鬆地保障了公用 Web 基礎架構的安全。」

基於這次成功的真實考驗，Porsche Informatik 和 Cloudflare 開始了企業合作關係。Porsche Informatik 的目標是利用全球連通雲和 Cloudflare 的整合式效能、開發人員和應用程式服務，簡化全面的雲端轉型。

「由於 Cloudflare 保障了我們所有公開存取點的安全，我們決定透過使用 Cloudflare 生態系統而非由不同技術組成的複雜網路來整合所有雲端託管工作負載的安全性，讓一切管理起來更輕鬆，」Zangl 說。

增強的彈性和高可用性使頁面載入速度加快了 40%，從而改進了客戶體驗

由於網站和應用程式效能是提升消費者信心的關鍵因素，改進客戶體驗便成為 Porsche Informatik 轉型的首要任務。

「我們需要增強彈性，以保證我們的平台為所有使用者提供最佳效能，並在 99% 以上的時間保持可用，」Zangl 肯定地說，「否則，我們的聲譽和使用者信任都會受到影響。」

為了增強這種客戶信任，Porsche Informatik 開始提升客戶體驗。透過將其 Web 內容和資產移轉至 Cloudflare 全球網路，並利用 Cloudflare 在全球超過 120 個國家/地區的 310 個資料中心，Porsche Informatik 可以透過 13,000 個 ISP、雲端和企業網路服務提供者在任何服務點與客戶交流。

「Cloudflare 透過提供更高水準的內容傳遞服務，解決了我們的效能問題，」Zangl 說，「Cloudflare 網路不僅可讓我們更靠近客戶，還能為他們提供最佳網站和客戶服務效能。」

對 Porsche Informatik 的國際客戶、經銷商和服務技術人員網路而言，改進是確定無疑的。使用 Cloudflare Load Balancing、Argo Smart Routing、Cloudflare R2 分散式物件儲存空間和 Cloudflare 的 Workers 開發人員平台擴充 CDN，從而在終端使用者附近構建並執行應用程式，這不僅降低了頻寬成本，還大幅改善了 Porsche Informatik 線上汽車配置程式、訂購軟體和服務佇列的效能和可用性。

「我們是一間面臨效能瓶頸挑戰的全球性公司，特別是在歐洲以外的地方，因為我們是從歐洲伺服器進行串流的，」Porsche Informatik 雲端轉型主管 Günter Schulmeister 說，「使用 Cloudflare 在全球網路上儲存和串流內容，我們位於智利、馬來西亞和日本等國家/地區的合作夥伴獲益最大，不僅他們的網站效能顯著提高，抵禦網路安全攻擊的能力也大大增強了。」

「Cloudflare 使我們的網頁載入時間減少了 40%，」Zangl 說，「擁有全球分佈的資產快取，使用 Workers 為應用程式提供支援，以及透過智慧型路由和負載平衡器避免瓶頸，這一切讓我們的網站變得更快速、更可靠。」

將頻寬使用減少 95%，並在全球網路上提高伺服器效能

Cloudflare 的全球連通雲還減少了 Porsche Informatik 核心資料中心（無論是雲端還是內部部署）的負載。據 Zangl 所說，全球網路現在處理 95% 的 Porsche Informatik 公用流量。除了節省成本以外，Cloudflare 還為 Porsche Informatik 的本機伺服器騰出了足夠的空間，從而高效地實現其他業務目標。

「透過在 Cloudflare 上快取公開存取內容，我們能夠部署新服務並承受更多的負載，而不必超額佈建昂貴的頻寬，」Porsche Informatik 系統工程師 Daniel Ivanovski 說，「這會提高內部和後台應用程式的效能，並讓我們以更具成本效益的方式管理雲端服務。」

為 3000 多個網站自動執行客戶網域管理和遷移

在 Porsche Holding 以及 Volkswagen Group 的所有經銷商、融資和品牌網站均由其負責的情況下，Porsche Informatik 必須找到一種有效的方法，來維護 DNS、管理安全性憑證並將客戶網站遷移到雲端。這是一項艱�難的任務，而大多數網域由子公司獨立擁有，這一事實更是加劇了任務的難度。使用 Cloudflare SSL for SaaS 和 Cloudflare API，Zangl 的團隊簡化了繁瑣的過程。

「我們實現了網站遷移和 SSL 憑證維護流程自動化，我非常喜歡這一點，」Zangl 說，「使用 Cloudflare API 整合以及一種 Everything as Code (EaC) 方法來管理基礎架構、GitLab，合併請求以定義並委派需要移動和佈建的網站，我們分擔了這一負擔，利用整個組織中面向客戶的團隊移動了 3000 個網站。除了確保變更正確且記錄完善以外，我的員工就可以專注於探索其他技術了。」

由於網站位於雲端，SSL for SaaS 可自動執行憑證管理生命週期，並簡化網站維護和設定，從而確保 Web 產品組合維持安全且最新。

滿足資料當地語系化和國際監管要求

作為一間既銷售車輛又提供銀行服務的汽車貿易產業機構，Porsche Holding Salzburg 的營運環境受到嚴格的監管。因此，該公司的雲端遷移為 Porsche Informatik 帶來了特定於一般資料保護規定 (GDPR) 和其他監管機構的挑戰。

「我們是一間歐洲公司，我們的大多數客戶都位於歐洲，因此，GDPR 非常具體地規定了我們可以在哪裡以及如何儲存企業和使用者資料，」Schulmeister 解釋道，「Cloudflare 為企業合作夥伴提供了合適的工具集，來提升 GDPR 合規性。」

使用 Cloudflare 資料當地語系化套件，Porsche Informatik 可以對其資料保持嚴格、可稽核的控制，從而精準確定儲存、傳輸及加密資訊的方式和位置。此外，藉助 Cloudflare，公司不僅可以建立商務規則，用於部署地區特定的 Workers 來執行無伺服器應用程式，還可以指定有權檢查資料中是否存在威脅或異常的資料中心的位置。

Cloudflare 體驗

透過在整個轉型期間與 Cloudflare 的密切合作，Schulmeister 對 Cloudflare 和 Porsche Informatik 團隊之間的合作關係充滿信心。

「這就像獲得了一流的優質服務。我們與 Cloudflare 建立企業合作關係後，不僅可以使用當地語系化功能和服務，還可以與專屬客戶和支援團隊以及 Cloudflare 出色的解決方案架構師接觸，」他說，「從一開始，Cloudflare 就明白，雲端轉型不僅僅是部署雲端服務那麼簡單，還需要適應全新的挑戰。」

展望未來

Porsche Informatik 計劃繼續推動創新，以實現全方位的線上購買和汽車擁有體驗。隨著它推動汽車貿易產業實現其願景，該公司將 Cloudflare 視為其藍圖的關鍵組成部分。

「未來的汽車經銷商將完全數位化，」Zangl 說，「很快，網站或線上應用程式將支援大部分（甚至全部）的產業流程。隨著這些應用程式成為業務的核心，客戶信任和我們的成功將取決於創新、安全性、可用性、可擴展性和效能。有了 Cloudflare 這樣的合作夥伴，我們便可以專注於開發這些應用程式，而不必擔心外部影響。」 隨著 Porsche Informatik 及其客戶繼續探索利用人工智慧 (AI) 等新興技術來增強產品和服務的使用案例，該公司看到了 Cloudflare 所發揮的關鍵作用，在網路安全和 AI 交叉的領域提供了解決方案。

「Cloudflare 是連線性領域的業界領導者，它已經監控並保護著全世界很大一部分的網際網路流量，很少有其他平台能夠如此大範圍地瞭解線上發生的事��情，」Schulmeister 說，「隨著我們不斷創新，Cloudflare 具備獨特的優勢，能夠以安全、可擴展且易於從單一存取點管理的方式應對 AI 帶來的挑戰。」