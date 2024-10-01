Cloudflare Workers

以卓越的效能、可靠性及擴展性執行無伺服器程式碼。
Build Powerful Applications

在 Cloudflare 的全球網路上構建無伺服器函數和應用程式，無需設定或維護基礎架構，即可透過世界各地超過 330 個資料中心部署到全球。

造訪 Workers 領域

Build Powerful Applications
WORKERS 的優勢
提高開發人員生產力

只需數小時（而非數日）即可啟動應用程式，且無需調整。程式碼會自動最佳化以實現最佳效能。

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自動擴展

無論應用程式接收多少流量，開發人員都無需採取任何動作來增加運算能力，也不必擔心達到上限。

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提高可靠性

逐步部署程式碼變更以提高可靠性，並攔截錯誤以免其影響終端使用者。

工作原理

從全球範圍執行無伺服器程式碼

Workers - How it works - image

為了自動實現領先業界的效能，Cloudflare Workers 會在 V8 隔離環境而非容器上執行。我們的 V8 隔離架構可實現瞬時啟動，沒有額外成本，這是因為在驅動時無需等待執行階段載入到執行個體中。隔離環境已經擁有執行階段，只需在叫用後等待程式碼載入即可，這樣在發出要求後便無需再進行冷啟動。

Workers - How it works - image

瞭解如何使用 Workers 構建全域 API 閘道。

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見證

客戶評價

對於那些將私人應用程式程式碼上傳至 Docker Hub 的客戶，我們需要提供超強的安全性。Cloudflare Workers 提供了一個驗證層，可確保任何嘗試存取使用者資料的人員均已獲得適當的授權。


- Docker

Workers 主要使用案例

專注於撰寫程式碼，加快創新速度。

Cloudflare Workers icon
執行無伺服器功能

無論是既快速又輕便的工作負載，還是執行時間更長且佔用更多 CPU 資源的工作負載，均可在全球範圍內部署和執行程式碼。

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構建前端應用程式

上傳和提供 HTML、CSS 及用戶端 JS，並原生支援靜態檔案。

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可觀察性和疑難排解

收集、篩選和查詢 Workers 記錄，以更快地排除和解決問題。

幫助世界各地的組織實現應用程式現代化

檢視案例研究

Cloudflare Workers
將無伺服器程式碼即時部署到全球各地
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存取我們所有資料中心的低延遲安全鍵值儲存
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