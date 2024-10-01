為了自動實現領先業界的效能，Cloudflare Workers 會在 V8 隔離環境而非容器上執行。我們的 V8 隔離架構可實現瞬時啟動，沒有額外成本，這是因為在驅動時無需等待執行階段載入到執行個體中。隔離環境已經擁有執行階段，只需在叫用後等待程式碼載入即可，這樣在發出要求後便無需再進行冷啟動。