Cloudflare WAF 使用由來自 Cloudflare 全球連通雲的平台智慧提供支援的威脅情報和機器學習，來阻止最新的威脅，包括 zero-day。
Cloudflare 全球網路每秒最多處理 8100 萬個 HTTP 要求，可提供無與倫比的保護來抵禦最新攻擊，包括 zero-day 漏洞。
Cloudflare WAF 使用機器學習來自動即時封鎖新興威脅。
客戶僅需按幾下滑鼠即可設定 WAF，而我們的 WAF 與其餘應用程式安全性產品整合，以實現全面保護。無需任何訓練，也無需專業服務。
除 OWASP 規則以外，Cloudflare 受管理規則還可提供快速的 zero-day 防護，而自訂規則集讓組織能夠定制 WAF 來實作組織特定的原則。
Cloudflare WAF 在 Cloudflare 全球網路上執行，它位於 Web 應用程式前方，可使用功能強大的規則集、進階限速、暴露憑證檢查、上傳內容掃描以及其他安全措施來阻止各種即時攻擊。
WAF 與我們獲得分析師認可且業界領先的應用程式安全產品整合，提供全面的保護。
在「2022 年第三季 Forrester Wave™：Web 應用程式防火牆」報告中，Cloudflare 被評定為「領導者」。在策略類別中，Cloudflare 獲得所有受評估廠商的最高分。
「藉助 Cloudflare 平台，我們獲得了功能強大、技術高超的[應用程式安全性]偵測和保護，而且部署起來省時省力，對於我們這樣已經在為有限資源而苦苦掙扎的組織而言，這一點尤其重要。」
——亞利桑那州副主任兼臨時州 CISO
WAF 內容掃描透過掃描上傳至應用程式的檔案，保護您的 Web 伺服器和企業網路免遭惡意程式碼攻擊。