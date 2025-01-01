請遵循這份網站安全檢查清單，其中列出了組織應採取的 10 項關鍵措施，用於驗證和授權使用者、加密 Web 流量、減輕第三方風險、封鎖 DDoS 攻擊和機器人等。
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對於依賴 Web 應用程式作為收入、效率和客戶見解來源的所有組織而言，網站安全都至關重要。如果組織的網站接收和儲存敏感性資料，或提供關鍵基礎架構和服務，則特別容易受到不同複雜性、規模和來源的攻擊。
鑒於網際網路威脅形勢和監管環境不斷變化，Web 應用程式安全性作為一門學科，其範圍十分廣泛且不斷發展。例如，本檢查清單的重點是如何保護網站，但保護 API 和啟用 AI 的應用程式（網站越來越多地採用這些應用程式）對大型企業來說越來越重要。但是，所有產業和各種規模的面向公眾的網站都可以從關於技術控制、存取控制以及使用者管理的「基礎」措施中受益。為此，本網站安全指南涵蓋以下 10 項建議：
建議：使用雙重驗證而不是僅密碼驗證
就像航空公司在允許乘客登機之前必須使用有效身分證件驗證乘客身分一樣，組織也必須驗證誰在登入為其 Web 應用程式提供支援的數位系統。
（透過確保個人是他們所聲稱的身分）防止未經授權存取的過程稱為驗證。驗證透過根據數位記錄檢查特定特徵或「因素」來驗證身分。
以下是最常見的驗證因素：
第一種類型的問題是密碼通常可能被攻擊者猜到或竊取。由於網路釣魚、中間人攻擊、暴力密碼破解嘗試和密碼重用盛行，攻擊者收集被盜的登入認證變得更簡單。
因此，組織應該為其帳戶實施雙重驗證 (2FA)。雙重驗證（至少）要求兩種不同的身分驗證形式，這比只要求一種身分驗證形式更有效。雖然攻擊者並非無法破解雙重驗證，但與僅採用密碼的驗證相比，破壞雙重驗證的難度和成本要高得多。
建議：僅將基於角色的權限設定給授權使用者
然而，僅僅因為某人的身分經過驗證，並不意味著他們應該可以控制一切。授權有助於確定一個經過驗證的使用者可以看到什麼和可以做什麼（即他們的權限）。
例如，「超級管理員」可能是唯一有權編輯所有設定和頁面的人；而「唯讀」使用者可能只能檢視網站的分析，而無法檢視其他內容。
隨著組織的擴張，其 Web 團隊中的角色數量也在增加：可能有前端開發人員、後端開發人員、安全分析師、報告分析師、Web 設計師、內容編輯人員等等。因此，定期稽核和更新基於角色的權限非常重要。
建議：使用自動管理的 SSL/TLS 建立連線
任何收集和傳輸敏感性資料（如登入認證、聯絡資訊、信用卡資訊、健康資訊等）的網站都需要 HTTPS。HTTPS 可以防止網站以網路上任何窺探者都能輕易看到的方式廣播其資訊。
HTTPS 透過稱為 Transport Layer Security (TLS) 的通訊協定工作，該通訊協定的先前版本稱為安全通訊端層 (SSL)。
尋找提供自動管理的 SSL/TLS 憑證的服務，這些憑證使網站和應用程式能夠建立安全連線。
TLS 是隱私權與資料安全的通訊骨幹。它讓使用者能夠私密地瀏覽網際網路，而不會暴露自己的信用卡資訊或其他個人和敏感性資訊。
使用 SSL/TLS，用戶端（例如瀏覽器）可以驗證所連接伺服器的真實性和完整性，並使用加密來交換資訊。這反過來又有助於防止中間人攻擊，並滿足某些資料合規性要求。
還有其他好處：TLS 有助於最大限度地減少延遲以加快網頁載入時間，而且搜尋引擎往往會降低未能使用加密的網站的優先順序。
請記住，每個 SSL/TLS 憑證都有固定的到期日期，並且這些憑證的有效期會隨著時間的推移而縮短。如果憑證過期，用戶端（例如訪客的瀏覽器）將認為無法建立安全連線，從而導致警告或錯誤。錯過憑證續訂也會降低網站的搜尋引擎排名，但某些服務可以處理自動續訂。
建議：使用 DNS 加密確保使用者瀏覽的安全和隱私
從技術上講，網站內容並不存在於像 www.example.com 這樣的 URL 中，而是存在於像 192.0.2.1 這樣的唯一 IP 位址中。將 URL 轉換為機器友好的 IP 位址的過程稱為網域名稱系統 (DNS) 查閱；DNS 記錄是網際網路關於哪個 IP 位址與特定網域關聯的說明。
然而，預設情況下，DNS 查詢和回應以純文字 (UDP) 傳送，這意味著網路、ISP 和其他可能監控傳輸的人可以讀取它們。這可能對安全和隱私產生巨大影響。如果 DNS 查詢不是私密的，那麼政府審查網際網路和攻擊者追蹤使用者的線上行為就會變得更加容易。
使用免費的 DNS 解析程式，透過以下選項之一加密 DNS 流量：
建議：使用專門構建的 DNS 安全性解決某些 DNS 系統限制
DNS 系統本身的設計並未充分考慮安全性，且包含一些設計限制。例如，它無法自動保證 DNS 記錄的來源，並且它會毫無疑問地接受提供給它的任何位址。因此，DNS 伺服器可能容易受到網域詐騙、DoS（阻斷服務）攻擊等。
DNS安全 (DNSSEC) 有助於解決 DNS 的一些設計缺陷。例如，DNSSEC 透過向現有 DNS 記錄新增加密簽章來確保網域名稱系統的安全性。透過檢查其相關聯的簽章，組織可以驗證所請求的 DNS 記錄是來自其權威名稱伺服器，而不是虛假記錄。
一些 DNS 解析程式已經整合了 DNSSEC。此外，請尋找能夠提供內容篩選（可以封鎖已知分發惡意程式碼和垃圾郵件的網站）和殭屍網路防護（封鎖與已知殭屍網路的通訊）等功能的 DNS 解析程式。這些安全的 DNS 解析程式中有許多都可以免費使用，並且可以透過變更單個路由器設定來啟用。
建議：使攻擊者更難找到您的伺服器
如果攻擊者找到組織伺服器的來源 IP（即實際託管 Web 應用程式資源的位置），他們可能能夠直接向伺服器傳送流量或攻擊。
根據現有的 DNS 解析程式，以下步驟也可以協助隱藏來源 IP：
建議：實施永遠開啟的 DDoS 緩解和限速
在最糟糕的情況下，分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊可能會使網站或整個網路長時間離線。
當大量電腦或裝置（通常由單一攻擊者控制）嘗試同時全部存取網站或線上服務時，就會發生 DDoS 攻擊。這些惡意攻擊旨在使資源離線並使其不可用。
應用程式層 DDoS 攻擊仍然是針對 Web 應用程式的最常見攻擊類型，並且在規模和頻率方面變得越來越複雜。
尋找以下基本的 DDoS 預防工具：
全面的 DDoS 威脅防禦還取決於多種方法，這些方法可能因組織的規模、網路架構和其他因素而異。進一步了解如何防止 DDoS 攻擊。
建議：尋找專門用於解決用戶端側風險的工具
在 Web 開發中，「用戶端側」是指 Web 應用程式中在用戶端（終端使用者裝置）上顯示或進行的所有內容。這包括網站使用者看到的內容，例如文字、影像和 UI 的其餘部分，以及應用程式在使用者瀏覽器中執行的任何動作。
大多數用戶端側事件需要將 JavaScript 和其他第三方程式碼載入到 Web 訪客的瀏覽器中。但是，攻擊者會試圖破壞這些依賴關係（例如透過 Magecart 式攻擊）。這使得訪客容易受到惡意程式碼、信用卡資料盜竊、加密挖掘等風險的影響。
Cookie 也會帶來用戶端側風險。例如，攻擊者可以利用 Cookie 讓網站訪客遭受 Cookie 竄改，最終導致帳戶盜用或支付欺詐。然而，網站管理員、開發人員或合規團隊成員通常甚至不知道他們的網站使用了哪些 Cookie。
若要降低來自第三方指令碼和 Cookie 的風險，請實作這樣一種服務：
建議：主動識別和緩解惡意機器人流量
有些機器人是「善意」的，可以執行所需的服務，例如授權的搜尋引擎爬蟲。但是，也有一些機器人如果不加以控制，會造成破壞和危害。
線上銷售實體商品或服務的組織特別容易受到機器人流量的攻擊。機器人流量過多會導致：
尋找符合以下條件的機器人管理服務：
建議：透過資料驅動的決策提高 Web 安全性
包含可行動資料的分析和記錄對於持續提高 Web 效能和安全性非常重要。
例如，記錄和應用程式安全性儀表板可以提供對以下內容的深入解析：
瞭解 Web 流量分析是進行持續風險評估的關鍵部分。這樣，組織可以做出更明智的決策，瞭解如何改善應用程式效能，以及在何處增加安全投資。
Cloudflare 的全球連通雲簡化了 Web 應用程式的安全性和交付，提供一整套整合式服務來連接和保護組織的 Web 應用程式和 API。
這些服務包括 DDoS 防護、產業領先的 Web 應用程式防火牆 (WAF)、機器人管理、用戶端側安全性、API 閘道、免費公用 DNS 解析程式、免費 SSL/TLS 憑證、全面的 Web 效能和安全分析等等。
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