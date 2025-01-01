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網站安全的重要性

對於依賴 Web 應用程式作為收入、效率和客戶見解來源的所有組織而言，網站安全都至關重要。如果組織的網站接收和儲存敏感性資料，或提供關鍵基礎架構和服務，則特別容易受到不同複雜性、規模和來源的攻擊。

鑒於網際網路威脅形勢和監管環境不斷變化，Web 應用程式安全性作為一門學科，其範圍十分廣泛且不斷發展。例如，本檢查清單的重點是如何保護網站，但保護 API 和啟用 AI 的應用程式（網站越來越多地採用這些應用程式）對大型企業來說越來越重要。

1) 使用強式驗證保護帳戶安全

但是，所有產業和各種規模的面向公眾的網站都可以從關於技術控制、存取控制以及使用者管理的「基礎」措施中受益。為此，本網站安全指南涵蓋以下 10 項建議：

建議：使用雙重驗證而不是僅密碼驗證

就像航空公司在允許乘客登機之前必須使用有效身分證件驗證乘客身分一樣，組織也必須驗證誰在登入為其 Web 應用程式提供支援的數位系統。

（透過確保個人是他們所聲稱的身分）防止未經授權存取的過程稱為驗證。驗證透過根據數位記錄檢查特定特徵或「因素」來驗證身分。

以下是最常見的驗證因素：

某人知道的內容 ：這會檢查只有真實身分應當擁有的秘密知識，例如使用者名稱/密碼組合、安全問題或 PIN 碼。

：這會檢查只有真實身分應當擁有的秘密知識，例如使用者名稱/密碼組合、安全問題或 PIN 碼。 某人擁有的內容 ：這會檢查此人是否擁有其被發放或已知擁有的物品（類似於需要實體鑰匙才能打開房子的前門）。在數位系統中，身分驗證會檢查軟體權杖（例如行動裝置產生的代碼）或硬體權杖（例如必須透過藍牙或 USB 連接埠接入裝置的小型實體物品），然後才允許存取。

：這會檢查此人是否擁有其被發放或已知擁有的物品（類似於需要實體鑰匙才能打開房子的前門）。在數位系統中，身分驗證會檢查軟體權杖（例如行動裝置產生的代碼）或硬體權杖（例如必須透過藍牙或 USB 連接埠接入裝置的小型實體物品），然後才允許存取。 某人的身分：透過生物識別特徵評估一個人固有的特質；例如，透過驗證指紋或面部識別來驗證身分。

第一種類型的問題是密碼通常可能被攻擊者猜到或竊取。由於網路釣魚、中間人攻擊、暴力密碼破解嘗試和密碼重用盛行，攻擊者收集被盜的登入認證變得更簡單。

因此，組織應該為其帳戶實施雙重驗證 (2FA)。雙重驗證（至少）要求兩種不同的身分驗證形式，這比只要求一種身分驗證形式更有效。雖然攻擊者並非無法破解雙重驗證，但與僅採用密碼的驗證相比，破壞雙重驗證的難度和成本要高得多。

2) 強制執行基於角色的權限

建議：僅將基於角色的權限設定給授權使用者

然而，僅僅因為某人的身分經過驗證，並不意味著他們應該可以控制一切。授權有助於確定一個經過驗證的使用者可以看到什麼和可以做什麼（即他們的權限）。

例如，「超級管理員」可能是唯一有權編輯所有設定和頁面的人；而「唯讀」使用者可能只能檢視網站的分析，而無法檢視其他內容。

隨著組織的擴張，其 Web 團隊中的角色數量也在增加：可能有前端開發人員、後端開發人員、安全分析師、報告分析師、Web 設計師、內容編輯人員等等。因此，定期稽核和更新基於角色的權限非常重要。

3) 使用SSL/ TLS 加密 Web 流量

建議：使用自動管理的 SSL/TLS 建立連線

任何收集和傳輸敏感性資料（如登入認證、聯絡資訊、信用卡資訊、健康資訊等）的網站都需要 HTTPS。HTTPS 可以防止網站以網路上任何窺探者都能輕易看到的方式廣播其資訊。

HTTPS 透過稱為 Transport Layer Security (TLS) 的通訊協定工作，該通訊協定的先前版本稱為安全通訊端層 (SSL)。

尋找提供自動管理的 SSL/TLS 憑證的服務，這些憑證使網站和應用程式能夠建立安全連線。

TLS 是隱私權與資料安全的通訊骨幹。它讓使用者能夠私密地瀏覽網際網路，而不會暴露自己的信用卡資訊或其他個人和敏感性資訊。

使用 SSL/TLS，用戶端（例如瀏覽器）可以驗證所連接伺服器的真實性和完整性，並使用加密來交換資訊。這反過來又有助於防止中間人攻擊，並滿足某些資料合規性要求。

還有其他好處：TLS 有助於最大限度地減少延遲以加快網頁載入時間，而且搜尋引擎往往會降低未能使用加密的網站的優先順序。

請記住，每個 SSL/TLS 憑證都有固定的到期日期，並且這些憑證的有效期會隨著時間的推移而縮短。如果憑證過期，用戶端（例如訪客的瀏覽器）將認為無法建立安全連線，從而導致警告或錯誤。錯過憑證續訂也會降低網站的搜尋引擎排名，但某些服務可以處理自動續訂。

4) 透過 HTTPS 或 TLS 加密 DNS 流量

建議：使用 DNS 加密確保使用者瀏覽的安全和隱私

從技術上講，網站內容並不存在於像 www.example.com 這樣的 URL 中，而是存在於像 192.0.2.1 這樣的唯一 IP 位址中。將 URL 轉換為機器友好的 IP 位址的過程稱為網域名稱系統 (DNS) 查閱；DNS 記錄是網際網路關於哪個 IP 位址與特定網域關聯的說明。

然而，預設情況下，DNS 查詢和回應以純文字 (UDP) 傳送，這意味著網路、ISP 和其他可能監控傳輸的人可以讀取它們。這可能對安全和隱私產生巨大影響。如果 DNS 查詢不是私密的，那麼政府審查網際網路和攻擊者追蹤使用者的線上行為就會變得更加容易。

使用免費的 DNS 解析程式，透過以下選項之一加密 DNS 流量：

DNS over TLS (DoT) 是一種加密 DNS 查詢以確保其安全和私密的標準。它讓網路管理員能夠監控和封鎖 DNS 查詢，這對於識別和阻止惡意流量非常重要。

是一種加密 DNS 查詢以確保其安全和私密的標準。它讓網路管理員能夠監控和封鎖 DNS 查詢，這對於識別和阻止惡意流量非常重要。 DNS over HTTPS (DoH) 是 DoT 的替代方案。使用 DoH 時，DNS 查詢和回應會加密，但它們是透過 HTTP 或 HTTP/2 通訊協定傳送，而不是直接透過 UDP 傳送。這使網路管理員的可見度降低，但為使用者提供了更多的隱私。

5) 整合 DNS 安全性

建議：使用專門構建的 DNS 安全性解決某些 DNS 系統限制

DNS 系統本身的設計並未充分考慮安全性，且包含一些設計限制。例如，它無法自動保證 DNS 記錄的來源，並且它會毫無疑問地接受提供給它的任何位址。因此，DNS 伺服器可能容易受到網域詐騙、DoS（阻斷服務）攻擊等。

DNS安全 (DNSSEC) 有助於解決 DNS 的一些設計缺陷。例如，DNSSEC 透過向現有 DNS 記錄新增加密簽章來確保網域名稱系統的安全性。透過檢查其相關聯的簽章，組織可以驗證所請求的 DNS 記錄是來自其權威名稱伺服器，而不是虛假記錄。

一些 DNS 解析程式已經整合了 DNSSEC。此外，請尋找能夠提供內容篩選（可以封鎖已知分發惡意程式碼和垃圾郵件的網站）和殭屍網路防護（封鎖與已知殭屍網路的通訊）等功能的 DNS 解析程式。這些安全的 DNS 解析程式中有許多都可以免費使用，並且可以透過變更單個路由器設定來啟用。

6) 隱藏來源 IP 位址

建議：使攻擊者更難找到您的伺服器

如果攻擊者找到組織伺服器的來源 IP（即實際託管 Web 應用程式資源的位置），他們可能能夠直接向伺服器傳送流量或攻擊。

根據現有的 DNS 解析程式，以下步驟也可以協助隱藏來源 IP：

不要在與受保護的 Web 資源相同的伺服器上託管郵件服務，因為傳送到不存在的位址的電子郵件會被退回給攻擊者，從而洩露郵件伺服器的 IP。

確保 Web 伺服器不會連線至使用者提供的任意位址。

由於 DNS 記錄位於公用網域中，因此請輪換來源 IP。

7) 防範 DDoS 攻擊

建議：實施永遠開啟的 DDoS 緩解和限速

在最糟糕的情況下，分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊可能會使網站或整個網路長時間離線。

當大量電腦或裝置（通常由單一攻擊者控制）嘗試同時全部存取網站或線上服務時，就會發生 DDoS 攻擊。這些惡意攻擊旨在使資源離線並使其不可用。

應用程式層 DDoS 攻擊仍然是針對 Web 應用程式的最常見攻擊類型，並且在規模和頻率方面變得越來越複雜。

尋找以下基本的 DDoS 預防工具：