Cloudflare WAF 利用来自 Cloudflare 全球连通云平台情报的威胁情报和机器学习，阻止包括 zero-day 漏洞利用在内的最新威胁。
Cloudflare 全球网络在高峰时每秒处理 8100 万个 HTTP 请求，提供卓越的保护，防范包括 zero-day 漏洞利用在内的最新攻击。
Cloudflare WAF 利用机器学习实时自动阻止新兴威胁。
我们的 WAF 设置仅需点击数下鼠标，而且与我们的其他应用安全产品集成于一体，提供全面保护。无需培训或专业服务。
除 OWASP 规则外，Cloudflare 托管规则提供快速的zero-day 漏洞保护，并让组织通过自定义规则集定制其 WAF 以实施组织特定的策略。
Cloudflare WAF 在 Cloudflare 全球网络上运行，位于 Web 应用前面，通过强大的规则集、高级速率限制、暴露凭据检查、上传内容扫描以及其他安全措施，实时阻止各种攻击。
WAF 与我们得到分析师认可的行业领先应用安全产品组合集成，提供全面保护。
Cloudflare 已被 2022 年第三季度 Forrester Wave™：Web 应用程序防火墙报告评为“领导者”。 在策略类别，Cloudflare 获得所有参评提供商中的最高分。
“通过 Cloudflare 平台，我们获得了非常强大、高度技术性的[应用安全]检测和保护，几乎毫不费力即可完成部署—— 这对我们已经在为有限资源而苦苦挣扎的组织来说尤其重要。”
副主任兼临时州 CISO——亚利桑那州
WAF 内容扫描对描上传到应用程序的文件进行扫描，以保护 Web 服务器和企业网络免遭恶意软件攻击。