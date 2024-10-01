Cloudflare WAF

使用我们行业领先的 Web 应用防火墙（WAF）阻止最新攻击
Cloudflare WAF

Cloudflare WAF 利用来自 Cloudflare 全球连通云平台情报的威胁情报和机器学习，阻止包括 zero-day 漏洞利用在内的最新威胁。

需要的不仅仅是 WAF 服务？与专家讨论！

Cloudflare WAF
Cloudflare WAF 的优势
Orange icon of a globe
全球威胁情报

Cloudflare 全球网络在高峰时每秒处理 8100 万个 HTTP 请求，提供卓越的保护，防范包括 zero-day 漏洞利用在内的最新攻击。

DDoS ransomware icon
基于机器学习的检测

Cloudflare WAF 利用机器学习实时自动阻止新兴威胁。

Lightning bolt icon
快速部署，易于管理

我们的 WAF 设置仅需点击数下鼠标，而且与我们的其他应用安全产品集成于一体，提供全面保护。无需培训或专业服务。

cloudflare ruleset engine icon
托管和自定义规则集

除 OWASP 规则外，Cloudflare 托管规则提供快速的zero-day 漏洞保护，并让组织通过自定义规则集定制其 WAF 以实施组织特定的策略。

工作方式

Cloudflare WAF 在 Cloudflare 全球网络上运行，位于 Web 应用前面，通过强大的规则集、高级速率限制、暴露凭据检查、上传内容扫描以及其他安全措施，实时阻止各种攻击。

WAF 与我们得到分析师认可的行业领先应用安全产品组合集成，提供全面保护。

了解 Cloudflare 如何利用使用机器学习在零日之前来检测 zero-day 漏洞利用。

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分析机构的表彰

Cloudflare 被 2022 年第三季度 Forrester Wave™：Web 应用程序防火墙报告评为“领导者”

Cloudflare 已被 2022 年第三季度 Forrester Wave™：Web 应用程序防火墙报告评为“领导者”。 在策略类别，Cloudflare 获得所有参评提供商中的最高分。

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客户感言

“通过 Cloudflare 平台，我们获得了非常强大、高度技术性的[应用安全]检测和保护，几乎毫不费力即可完成部署—— 这对我们已经在为有限资源而苦苦挣扎的组织来说尤其重要。”

副主任兼临时州 CISO——亚利桑那州

WAF 主要用例

Cloudflare WAF 为您针对应用的攻击，例如 OWASP 十大威胁、账户接管尝试、恶意软件文件上传等等。

Prevent financial and identity theft icon
阻止常见攻击，例如 SQL 注入和 Cross-site scripting

Cloudflare 使用核心 OWASP Top 10 规则来阻止最广泛的第 7 层攻击。

安全护盾保护图标
阻止凭据填充攻击

我们的 WAF 检测和阻止使用被盗或泄露的用户登录凭据，有效防止账户接管

检测上传文件中的恶意软件

WAF 内容扫描对描上传到应用程序的文件进行扫描，以保护 Web 服务器和企业网络免遭恶意软件攻击。

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