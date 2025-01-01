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Cloudflare 与 GDPR 规范

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Cloudflare 是一家隐私至上的公司。因此，《通用数据保护条例》（GDPR）代表了我们已经在采取的许多措施。我们不会出售我们处理的个人数据，或将其用于提供服务以外的任何目的。此外，我们允许用户访问、更正和删除他们的个人信息，并让客户控制通过我们网络的信息。

如需了解更多信息，请浏览如下 GDPR 常见问题解答，或查看 Cloudflare 的整体隐私政策。

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常见问题（最后更新：2023 年 10 月 13 日）

GDPR 资源

白皮书

Cloudflare 关于数据隐私和执法请求的政策

本白皮书概述有关政策和程序：指导我们如何管理系统上的客户和最终用户数据——以及如何处理政府和其他针对数据的法律请求。

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解决方案和产品指南

Cloudflare 如何帮助满足欧洲的数据保护和本地化业务

Cloudflare 的网络和产品为支持欧洲最注重隐私和受到最严格监管的行业而构建。本文说明我们如何通过注重隐私的政策、认证和产品功能来做到这一点。

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Cloudflare 子处理者

定期更新的 Cloudflare 子处理者描述和位置

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Cloudflare 数据处理附录

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Cloudflare 客户数据处理附录：标准合同条款

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