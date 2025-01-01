因为我们相信赢得和保持客户的信任是至关重要的，Cloudflare 在“Schrems II”案件（案件 C-311/18，数据保护专员诉 Facebook Ireland 和 Maximillian Schrems）之前很久就已经实施了数据保护措施，包括欧洲数据保护委员会在 Schrems II 案后发布的指导意见（01/2020 建议：关于补充传输工具以确保遵守 2021 年 6 月 18 日采用的欧盟个人数据保护水平的措施）中推荐的许多额外保障措施。

Cloudflare 对上述个人数据处理的透明度和问责制有着坚定的承诺，我们的 DPA 使其中许多承诺在合同上具有约束力。我们在 2014 年发布第�一份透明度报告，披露了在 2013 年期间收到的法律程序，并在当时承诺，除紧急情况以外，向任何政府实体提供任何客户数据前均要求法律程序，并向收到任何法律程序索取客户或账单信息时，我们都会在披露这些信息前通知我们的客户，除非法律禁止这样做。我们公开表示，我们从未将加密密钥交给任何政府机构，未曾向任何政府机构提供通过我们网络传输的内容，也没有在我们网络上部署执法设备。我们还承诺，如果我们被要求做任何这些事情，我们将“用尽一切法律救济来保护我们的客户，以对抗我们认为非法或违宪的请求”。自成立以来，Cloudflare 每年两次在透明度报告中重申这些承诺，甚至对其进行扩展。

我们还展示了对公开透明的信念，以及我们在必要时通过提起诉讼来保护客户的承诺。2013 年，在电子前沿基金会（Electronic Frontier Foundation）的帮助下，我们为保护客户权利在法律上挑战了以行政方式签发的美国国家安全信函（NSL），因为其中的规定允许政府限制我们向受影响的客户披露有关 NSL 的信息。Cloudflare 未曾按照这一请求提供任何客户信息，但保密规定一直有效，直至法院于 2016 年解除相关限制为止。

我们经常表明这一立场：即任何政府对个人数据的要求如果与个人居住国/地区的隐私法律相冲突，就应该受到法律质疑。（例如，请查看我们的 透明度报告 和我们的白皮书： Cloudflare 有关数据隐私和政府执法机构数据要求的政策 。）EDPB 在此项评估中承认 GDPR 可能会造成这种冲突。我们承诺遵守 GDPR 意味着，Cloudflare 在响应美国政府的数据请求时，会在生成被确定为受 GDPR 约束的数据之前寻求法律救济。按照现有美国判例法和法定框架，Cloudflare 可能会基于这样的法律冲突请求美国法院驳回美国当局的个人数据请求。

我们为客户提供的标准数据处理附录(“DPA”)包含上述补充措施和保障措施，作为合同承诺。您可以在 DPA 的第 7 节中查阅这些合同承诺。最后，同样重要的是，我们已部署了强大的安全措施和加密协议，详情请参阅我们 DPA 的附件 2。

除了 EO14086 提出的额外保障措施，我们将继续采取这些补充措施和保障措施。

与往常一样，我们将继续关注该领域的当前事态发展，并将确保始终遵守欧盟 GDPR 的 44 条与 46 条。在此期间，我们将继续履行当前 DPA 下的承诺，当前 SCC 下的承诺，以及我们在数据隐私框架认证下的承诺。

