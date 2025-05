Cloudflare e conformità al GDPR

Cloudflare is a security, performance, and reliability company headquartered in the United States with global operations including five offices in Europe that delivers a broad range of network services to businesses of all sizes and in all geographies. Aiutiamo a rendere più sicuri i siti Web dei nostri clienti e le applicazioni Internet, miglioriamo le prestazioni delle loro applicazioni critiche per le imprese ed eliminiamo i costi e la complessità della gestione hardware di singole reti. La rete globale di Cloudflare, che è alimentata da server Edge in più di 300 città in tutto il mondo, come descritto qui, funge da base su cui possiamo sviluppare e distribuire rapidamente i nostri prodotti per i nostri clienti.

I tipi di dati personali che Cloudflare elabora per conto del cliente dipendono da quali servizi Cloudflare vengono implementati. Per i nostri servizi applicativi e di rete più popolari, Cloudflare non memorizza i contenuti dei clienti, né ha alcun controllo sui dati che i nostri clienti scelgono di trasmettere, instradare, commutare e memorizzare nella cache attraverso la nostra rete globale. In un numero limitato di casi, i prodotti Cloudflare possono essere utilizzati per l'archiviazione di contenuti. A prescindere dai servizi Cloudflare che utilizzino, tuttavia, i nostri clienti sono integralmente responsabili della loro conformità alla legge applicabile e dei loro accordi contrattuali indipendenti in relazione ai dati che scelgono di trasmettere, indirizzare, scambiare, memorizzare nella cache o conservare tramite la rete globale Cloudflare.

Per le nostre applicazioni e i servizi di rete, la stragrande maggioranza dei dati che transitano sulla rete di Cloudflare rimangono sui server Edge di Cloudflare. I metadati relativi a questa attività vengono elaborati per conto dei nostri clienti nei nostri datacenter negli Stati Uniti e in Europa.

Cloudflare mantiene i dati di log sugli eventi sulla nostra rete. Alcuni di questi dati di log includono informazioni sui visitatori e/o utenti autorizzati di domini, reti, siti Web, interfacce di programmazione delle applicazioni (“API”) o applicazioni del cliente, incluso il prodotto Cloudflare Zero Trust, a seconda dei casi applicabili. Tali metadati contengono dati personali estremamente limitati, il più delle volte sotto forma di indirizzi IP. Elaboriamo questo tipo di informazioni per conto dei nostri clienti nei nostri datacenter principali negli Stati Uniti e in Europa per un periodo di tempo limitato.