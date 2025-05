Cloudflare y la conformidad con el RGPD

Creemos que los requerimientos de los datos personales de un individuo extranjero por parte del Gobierno de EE. UU. que entren en conflicto con la legislación en materia de privacidad del país de residencia de dicho individuo (como el RGPD en la UE) deben ser impugnados legalmente.

La Ley CLOUD no amplía el poder de la autoridad de investigación de los Estados Unidos. Los estrictos requisitos para que las fuerzas del orden obtengan una orden judicial válida permanecen sin cambios. La Ley CLOUD también se aplica al acceso a los contenidos, que por lo general no almacenamos, como se ha descrito anteriormente. Además, la ley CLOUD no cambia las prácticas vigentes cuando las fuerzas de seguridad de Estados Unidos intentan acceder a los datos de las empresas. Es importante señalar que las fuerzas del orden suelen tratar de obtener los datos de la entidad que tiene el control efectivo de los mismos (es decir, nuestros clientes) y no de los proveedores de soluciones en la nube. En caso de que las fuerzas de seguridad soliciten dichos datos a Cloudflare, les animaríamos a que los solicitaran a nuestro cliente en lugar de a nosotros.