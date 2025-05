Cloudflare est une entreprise spécialisée dans les solutions d'amélioration de la sécurité, des performances et de la fiabilité dont le siège social se trouve aux États-Unis. Ses opérations mondiales incluent cinq bureaux en Europe, proposant une large gamme de services réseau aux entreprises de toutes les tailles, partout dans le monde. Nous contribuons à rendre les applications Internet et les sites web de nos clients plus sûrs, à améliorer les performances de leurs applications stratégiques, ainsi qu'à éliminer la complexité et les coûts liés à la gestion d'équipements réseau physiques individuels. Le réseau mondial de Cloudflare (soutenu par des serveurs Edge implantés dans plus de 300 villes à travers le monde, comme décrit ici) sert de base nous permettant de rapidement développer et déployer nos produits pour nos clients.

Les types de données personnelles que Cloudflare traite pour le compte d'un client dépendent des services Cloudflare mis en œuvre chez ce dernier. Pour la plupart de nos services pour applications et services réseau les plus populaires, Cloudflare ne stocke pas le contenu de ses clients, ni n'a de contrôle sur les données que ses clients choisissent de transmettre, d'acheminer, de commuter et de mettre en cache sur notre réseau mondial. Dans un certain nombre de cas limités, les produits Cloudflare peuvent être utilisés à des fins de stockage de contenu. Toutefois, quels que soient les services Cloudflare qu'ils utilisent, nos clients sont entièrement tenus de respecter la législation applicable et leurs dispositions contractuelles indépendantes concernant les données qu'ils choisissent de transmettre, d'acheminer, de commuter, de mettre en cache ou de stocker par le biais du réseau mondial de Cloudflare.

Concernant nos services pour applications et nos services réseau, la vaste majorité des données qui transitent par notre réseau demeurent sur les serveurs de périphérie (Edge) de Cloudflare. Les métadonnées relatives à cette activité sont traitées pour le compte de nos clients au sein de nos datacenters implantés aux États-Unis et en Europe.

Cloudflare conserve des données de journalisation sur les événements de son réseau. Certaines de ces données comprendront des informations sur les visiteurs et/ou les utilisateurs autorisés sur les domaines, les réseaux, les sites web, les interfaces de programmation d'applications (« API ») ou les applications d'un client, y compris le produit Cloudflare Zero Trust, le cas échéant. Ces métadonnées contiennent des données personnelles extrêmement limitées, le plus souvent sous forme d'adresses IP. Nous traitons ce type d'informations pour le compte de nos clients au sein de nos datacenters implantés aux États-Unis et en Europe, et ce pour une période limitée.