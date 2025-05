A Cloudflare e a conformidade com o RGPD

Como acreditamos que conquistar e manter a confiança do cliente é essencial, a Cloudflare implementou salvaguardas de proteção de dados muito antes do caso “Schrems II” (Caso C-311/18, Data Protection Commissioner v Facebook Ireland and Maximillian Schrems), incluindo muitas das salvaguardas adicionais recomendadas pelo EDPB nas suas orientações após o Schrems II (Recomendações 01/2020 sobre medidas que complementam as ferramentas de transferência para garantir a conformidade com o nível de proteção de dados pessoais da UE, adotada em 18 de junho de 2021).

A Cloudflare tem um forte compromisso com a transparência e a responsabilidade em relação ao processamento de dados pessoais conforme descrito acima, e nosso DPA torna muitos desses compromissos contratualmente vinculativos.Quando emitimos nosso primeiro relatório de transparência em 2014 para processos judiciais recebidos em 2013, prometemos que exigiríamos um processo judicial antes de fornecer a qualquer entidade governamental quaisquer dados de clientes caso não se tratasse de uma emergência e que notificaríamos nossos clientes em caso de qualquer processo judicial que solicitasse suas informações de cliente ou de faturamento antes de divulgarmos tais informações, salvo se proibido por lei. Declaramos publicamente que jamais entregamos chaves de criptografia a nenhum governo, nem fornecemos a qualquer governo um feed de conteúdo que transita em nossa rede ou implantamos equipamentos policiais em nossa rede. Também nos comprometemos a que, se nos pedissem para realizar qualquer uma dessas ações, “esgotaríamos todos os recursos legais para proteger nossos clientes contra o que acreditamos ser solicitações ilegais ou inconstitucionais.” Desde os primeiros dias da história da Cloudflare, reafirmamos esses compromissos duas vezes por ano e até mesmo os expandimos em nossos Relatórios de Transparência.

Também demonstramos nossa crença na transparência e nosso compromisso em proteger nossos clientes, movendo uma ação sempre que necessário. Em 2013, com a ajuda da Fundação das Fronteiras Eletrônicas, de modo a proteger os direitos de nossos clientes, contestamos legalmente uma carta de segurança nacional ("NSL") dos EUA emitida administrativamente com base em disposições que permitiam que o governo nos impedisse de divulgar informações sobre a NSL ao cliente envolvido. A Cloudflare não forneceu informações sobre o cliente em resposta a essa solicitação, mas as disposições de confidencialidade permaneceram em vigor até que um tribunal levantou as restrições em 2016.

Com frequência reafirmamos nossa posição no sentido de que todas as solicitações governamentais de dados pessoais que estejam em conflito com as leis de privacidade do país de residência de uma pessoa devem ser contestadas judicialmente. (confira, como um exemplo, nosso Relatório de Transparência e nosso artigo técnico Políticas da Cloudflare relativas à privacidade de dados e às solicitações das autoridades no que se refere a solicitações de dados por parte do governo). O EDPB reconheceu que o GDPR pode causar tal conflito nesta avaliação. Nosso compromisso de conformidade com o GDPR significa que a Cloudflare buscaria recursos legais antes de produzir dados identificados como estando sujeitos ao GDPR em resposta a uma solicitação de dados do governo dos EUA. Em consonância com a jurisprudência e as estruturas estatutárias existentes nos EUA, a Cloudflare pode solicitar aos tribunais dos EUA que anulem uma solicitação de dados pessoais por parte das autoridades dos EUA com base em tal conflito de leis.

Nosso adendo padrão ao processamento de dados (“DPA”) para nossos clientes incorpora as medidas e salvaguardas suplementares descritas acima como compromissos contratuais.Você pode conferir esses compromissos contratuais na seção 7 do nosso DPA. Por fim, mas não menos importante, temos em vigor medidas de segurança e protocolos de criptografia eficazes, os quais podem ser visualizados no Anexo 2 do nosso DPA.

Continuaremos a aplicar estas medidas e salvaguardas suplementares, além das salvaguardas adicionais concedidas ao abrigo da EO14086.

Como sempre, continuamos a monitorar os desenvolvimentos contínuos neste período e asseguraremos nossa conformidade contínua com os artigos 44 e 46 do GDPR da UE. Durante este período, continuaremos a cumprir os nossos compromissos no âmbito dos DPAs existentes, os nossos compromissos no âmbito das SCCs atuais e nossos compromissos sob nossa certificação no âmbito do certificado das Estruturas de Privacidade de Dados.