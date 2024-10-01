Applied 日益优先考虑数字转型计划，以帮助其服务规模更大、要求更高的企业客户。首席信息安全官 Tanner Randolph 于 2021 年上任，意味着重新评估 Applied Systems 的技术架构，寻求变得更加敏捷、高效和安全的机会。

2022 年起，Applied Systems 开始在Cloudflare 上整合大量安全和网络功能。

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