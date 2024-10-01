保护、加速和转型企业网络

使用 Cloudflare 全球连通云安全地连接数据中心、分公司和云服务
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使用 Cloudflare 网络来扩大您的全球业务覆盖，无需自行构建和运营基础设施。

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优势

卓越的安全性。无与伦比的连接性。

Connect 3 blue
任意连接

以卓越的性能和可靠性连接用户、办公室和云基础设施。

Global traffic management icon
全面的网络服务

使用 Cloudflare 连接和保护云和企业网络的入站流量、出站流量以及东西流量。

集中式的管理和可见性

从单一控制面板管理联网和安全。根据 Forrester 的一项研究，Cloudflare 在三年内将安全团队的效率提高了 29%。

分析机构的表彰

分析机构对我们有何评价？

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Cloudflare 获评为 2021 年第一季度 Forrester Wave™：DDoS 缓解解决方案“领导者”

Forrester 表示，”Cloudflare 从边缘防御 DDoS 攻击，而且反应迅速。客户荐言称，在保护和交付应用程序方面，Cloudflare 的边缘网络是一种令人叹服的方式。”

Cloudflare 被 2022 年 GigaOm Radar DDoS 防护报告评为领导者

Cloudflare 的 DDoS 防护解决方案帮助组织保护其应用、网站和网络，而不会牺牲性能。我们的不计量自主 DDoS 缓解技术结合 296 Tbps Tbps 的网络边缘容量，能够吸收和抵御甚至最大规模的容量耗尽型攻击。

Cloudflare 如何转型和加速网络

连接
安全
加快速度

通过 Cloudflare 增强或替代 MPLS 电路或 SD-WAN ，实现网络现代化。使用 Anycast IPsec 或 GRE 隧道进行连接，或通过 Cloudflare Network Interconnect 建立直接的物理/虚拟连接。

  • 将用户连接到互联网、云和本地资源

  • 通过混合基础设施连接办公室和数据中心

  • 利用 Cloudflare 全球网络，随业务增长扩展企业网络的容量和覆盖范围

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主要用例

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转型指南

对 WAN 进行现代化改造并加速，以支持混合办公环境和 SaaS 应用。

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第 3 层 DDoS 防护

缓解 DDoS 攻击，保障网络基础设施的正常运行时间和可靠性。

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将您的网络连接到 Cloudflare

让您的本地网络直连 Cloudflare 的网络，获得更可靠、更安全的体验。

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第 3 层 DDoS 防护

缓解 DDoS 攻击，保障网络基础设施的正常运行时间和可靠性。

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缓解 DDoS 攻击，保障网络基础设施的正常运行时间和可靠性。

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整合员工、应用和网络领域的安全，加速数字化转型

Applied 日益优先考虑数字转型计划，以帮助其服务规模更大、要求更高的企业客户。首席信息安全官 Tanner Randolph 于 2021 年上任，意味着重新评估 Applied Systems 的技术架构，寻求变得更加敏捷、高效和安全的机会。

2022 年起，Applied Systems 开始在Cloudflare 上整合大量安全和网络功能。

阅读案例研究

“Cloudflare 随我们一起扩展……Cloudflare 可以处理增加的流量，无需我们添加网络设备或购买额外的带宽。使用我们之前的供应商会使成本增加一倍以上。”

同时保护现在和将来的混合办公人员

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Magic WAN

使用 Cloudflare 网络连接和保护您的分支机构、总部、数据中心、云 VPC 和 SD-WAN。

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保护网络、数据中心和多云基础设施，以防 DDoS 攻击。

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