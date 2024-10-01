Cloudflare Network Interconnect

将您的本地和云网络直接连接到 Cloudflare 的网络

通过 Cloudflare 网络设置直接物理或经合作伙伴交付的互连：连接在全球 120 个国家/地区的 330 城市可用。您也可通过我们的网络互连合作伙伴关系从 12,500 多个地点进行虚拟连接。

通过 Cloudflare Network Interconnect，您可以在自己的网络边缘获得 Cloudflare 的强大能力。

Cloudflare Network Interconnect 的优势
Performance acceleration rocket orange
更佳的性能和可靠性

鉴于您和 Cloudflare 之间没有任何中间网络，您可以获得更快的性能并降低不可预测性。

更安全

每个互连均为配置它的客户独家保留——确保客户流量是隔离和私密的。

美元
更低成本

客户可受益于更低的传输服务提供商成本，也可降低缓存不命中情况下的出口成本。

工作方式

与 Cloudflare 网络建立直接的物理连接或虚拟合作伙伴连接

Diagram of Cloudflare Magic Transit preventing a DDoS attack

Cloudflare Network Interconnect 是一个入口，供客户能够将其数据中心与 Cloudflare 进行直接互连，以便更充分利用 Cloudflare 产品的优势，例如 Magic Transit (DDoS 防护)、Zero Trust (用户和设备安全)、 Workers (构建应用）等。

Diagram of Cloudflare Magic Transit preventing a DDoS attack

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客户感言

“我们所做的一切都专注于构建一个解决方案，能在扩展的同时提供客户期望的服务水平。Cloudflare 解决方案为我们提供了这种可扩展性，并解放了我们团队的时间和精力，让他们专注于积极开发功能和解决方案。”

CTO — Kinsta

Network Interconnect 主要用例

Cloudflare Network Interconnect 让企业直接连接到所有 Cloudflare 服务，帮助加速、保护本地和云网络。

Shield with arrow icon
通过到应用网络的连接完善 ZTNA

Cloudflare Zero Trust 用 Cloudflare 的全球网络取代了传统的 VPN 访问方法。Cloudflare Network Interconnect 为企业托管在本地或公共云上的私有应用提供到 Cloudflare 网络的直接连接。

缩小攻击面

以私密方式连接到 Cloudflare，让您的应用网络没有面向互联网的暴露。

帮助世界各地的企业保护并加速其网络

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