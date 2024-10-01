鉴于您和 Cloudflare 之间没有任何中间网络，您可以获得更快的性能并降低不可预测性。
每个互连均为配置它的客户独家保留——确保客户流量是隔离和私密的。
客户可受益于更低的传输服务提供商成本，也可降低缓存不命中情况下的出口成本。
Cloudflare Network Interconnect 是一个入口，供客户能够将其数据中心与 Cloudflare 进行直接互连，以便更充分利用 Cloudflare 产品的优势，例如 Magic Transit (DDoS 防护)、Zero Trust (用户和设备安全)、 Workers (构建应用）等。
“我们所做的一切都专注于构建一个解决方案，能在扩展的同时提供客户期望的服务水平。Cloudflare 解决方案为我们提供了这种可扩展性，并解放了我们团队的时间和精力，让他们专注于积极开发功能和解决方案。”
CTO — Kinsta
Cloudflare Zero Trust 用 Cloudflare 的全球网络取代了传统的 VPN 访问方法。Cloudflare Network Interconnect 为企业托管在本地或公共云上的私有应用提供到 Cloudflare 网络的直接连接。
以私密方式连接到 Cloudflare，让您的应用网络没有面向互联网的暴露。