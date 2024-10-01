Cloudflare Network Interconnect 将您的本地和云网络直接连接到 Cloudflare 的网络

通过 Cloudflare 网络设置直接物理或经合作伙伴交付的互连：连接在全球 120 个国家/地区的 330 城市可用。您也可通过我们的网络互连合作伙伴关系从 12,500 多个地点进行虚拟连接。

通过 Cloudflare Network Interconnect，您可以在自己的网络边缘获得 Cloudflare 的强大能力。